출산이 임박해 병원으로 이송 중이던 20대 산모가 용인소방서 구급대원들의 신속하고 침착한 대응으로 119구급차 안에서 건강한 아들을 출산했다.

25일 경기도소방재난본부에 따르면 지난 20일 용인시 처인구 김량장동에서 아내의 출산이 임박했다는 신고가 119에 접수됐다.

▲김현주 소방장, 권익재 소방교, 서정민 소방사(왼쪽부터) ⓒ경기도소방재난본부

신고를 받은 즉시 현장에 출동한 용인소방서 역북구급대 김현주 소방장과 서정민 소방사, 남사구급대 권익재 소방교는 임신 38주 2일 차인 산모를 구급차에 태우고 상태를 확인한 뒤 산소를 공급했다.

당시 산모는 양수가 다량으로 나오고 출혈이 관찰된 데다 진통 간격도 1분 이내로 짧아지는 등 출산이 임박한 상황이었다. 구급대원들은 산모가 평소 다니던 산부인과에 연락한 뒤 신속하게 병원으로 이동했다.

그러나 병원에 도착할 무렵 태아의 머리가 보이기 시작하자 구급대원들은 즉시 구급차 안에서 응급분만을 진행했다. 그 결과 몸무게 3.62kg의 건강한 남자아이가 무사히 태어났다.

구급대원들은 출산 직후에도 신생아의 코와 입을 통해 기도를 확보하고 건강 상태를 확인하는 등 응급처치를 이어갔다. 산모와 신생아는 모두 건강한 상태로 병원 분만실에 인계됐다.

길영관 용인소방서장은 "신속한 판단과 침착한 대응으로 새 생명의 탄생을 도운 구급대원들이 자랑스럽다"며 "119구급차에서 세상과 처음 만난 아기가 건강하게 자라길 바라며 가족에게도 진심 어린 축하를 전한다"고 말했다.