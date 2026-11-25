▲대구 달서구가 지난 24일 구청 2층 대강당에서 보육 현장에서 영유아 돌봄과 안전한 보육환경 조성에 힘써 온 어린이집 원장 11명과 보육교사 19명 등 30명에게 표창을 수여하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구달서구

대구 달서구가 아이들의 건강한 성장을 뒷받침하는 보육 현장을 격려하는 한편, 정신장애인들이 예술을 통해 세상과 소통하는 자리를 마련하는 등 따뜻한 공동체 만들기에 나섰다.

아이를 돌보는 사람들의 권익을 보호하고, 사회적 편견으로 소외되기 쉬운 이들에게는 자신의 이야기를 세상에 전할 무대를 제공한다는 점에서 두 행사는 서로 다른 분야지만 사람을 중심에 둔다는 공통점을 갖는다.

달서구는 지난 24일 구청 2층 대강당에서 보육 현장에서 영유아 돌봄과 안전한 보육환경 조성에 힘써 온 어린이집 원장 11명과 보육교사 19명 등 30명에게 표창을 수여했다.

이날 행사에는 지역 어린이집 원장과 보육교사 등 200여 명이 참석해 수상자들의 노고를 격려하고 축하했다. 이는 단순한 시상식을 넘어 현장에서 겪는 어려움과 보육 경험을 공유하며 서로를 응원하는 소통의 자리로 이어졌다.

특히 표창 수여식에 이어 진행된 직무교육은 보육교직원들의 관심을 모았다. '사례와 함께 알아보는 보육·교육 활동 보호'를 주제로 변호사를 초청해 실제 사례를 중심으로 아동학대 예방과 보육교직원의 권익 보호, 정당한 보육활동을 지키기 위한 대응 방안을 살펴봤다.

보육 현장에서 발생할 수 있는 다양한 상황을 법률적 관점에서 이해하고 실무에 적용할 수 있는 대응 방법을 익혔다는 점에서 참석자들의 호응을 얻었다.

보육교직원의 전문성과 권익이 보호돼야 아이들도 안정적인 환경에서 성장할 수 있다는 점에서 이번 교육은 건강한 보육환경 조성을 위한 의미 있는 과정으로 평가된다.

달서구의 공동체를 향한 관심은 보육 현장에만 머물지 않았다.

▲ 대구 달서아트센터 1층 달서갤러리에서 정신장애인들이 특별한 전시회를 개최하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구 달서구

같은 날 달서아트센터 1층 달서갤러리에서는 정신장애인들이 예술을 통해 자신의 내면을 표현하고 시민들과 만나는 특별한 전시가 문을 열었다.

달서구정신건강복지센터와 대구재활센터가 공동 주최한 미술전시회 '서바이버(Survivor) 세 번째 이야기: 마주, 물들다'에는 정신장애인 당사자 작가 19명이 참여해 회화와 조형물, 시화·캘리그라피 등 60여 점의 작품을 선보였다.

올해로 3회째를 맞은 이번 전시는 정신적 어려움을 경험한 사람들을 단순한 복지 지원 대상이 아닌, 자신의 생각과 감정을 예술로 표현하고 사회와 소통하는 창작의 주체로 바라보자는 취지에서 마련됐다.

'마주, 물들다'라는 전시 제목에도 의미가 담겼다. 서로 다른 삶을 살아온 당사자와 비당사자가 편견 없이 마주하고, 예술을 매개로 서로를 이해하며 공감의 폭을 넓혀가자는 것이다.

전시 작품은 당사자 작가 19명이 자원봉사자와 1대 1로 짝을 이뤄 창작 활동을 진행한 결과물이다. 회화 50여 점과 조형물 5점, 시화·캘리그라피 9점 등 작품마다 작가들의 감정과 경험, 세상을 바라보는 시선이 담겼다.

개막 당일에는 참여 작가들이 직접 작품의 의미와 창작 과정을 소개하는 전시 라운딩과 작가와의 대화도 진행됐다. 작품을 바라보는 데서 그치지 않고 창작자의 목소리를 직접 듣는 시간을 통해 관람객들이 정신장애인에 대한 고정관념을 돌아보는 계기를 마련했다.

전시는 오는 27일까지 달서아트센터 달서갤러리에서 오전 10시부터 오후 6시까지 무료로 관람할 수 있다. 관람객들이 작가들에게 응원의 마음을 전하는 '감사 엽서 카드 보내기' 체험 부스도 운영한다.

김용판 달서구청장은 보육교직원들의 헌신에 감사를 전하며 아이 키우기 좋은 보육도시를 만들기 위한 지원을 약속하는 한편, 미술전시회와 관련해서도 정신장애인들이 지역사회의 구성원으로 역량을 발휘하고 시민들과 편견 없이 소통할 수 있도록 지속적인 관심과 지원을 이어가겠다고 밝혔다.

아이를 돌보는 사람을 존중하고, 서로 다른 삶을 살아가는 이들을 편견 없이 바라보는 것. 달서구가 마련한 두 행사는 건강한 공동체가 복지서비스의 확대만으로 완성되는 것이 아니라 사람에 대한 존중과 이해에서 출발한다는 점을 보여주고 있다.