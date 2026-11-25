울산시가 에쓰-오일 샤힌 프로젝트 준공을 계기로 사우디아라비아 아람코와의 협력 범위를 정유·석유화학에서 에너지 저장·공급 분야까지 확대하고 후속 투자 유치에 나선다.

25일 울산시는 김상욱 울산시장이 서울 신라호텔 다이너스티홀에서 열리는 '에쓰-오일 샤힌 프로젝트 준공식'에 참석했다고 밝혔다.

▲김상욱 울산시장(왼쪽에서 두번째)이 25일 서울 신라호텔 다이너스티홀에서 열린 ‘에쓰-오일 샤힌 프로젝트 준공식’에 참여해 준공 세리머니를 하고 있다.ⓒ울산시

샤힌 프로젝트는 에쓰-오일이 울주군 온산읍 학남리 일원에 대규모 석유화학복합시설을 건설하는 사업으로 지난 2023년 3월 착공 이후 현재 시운전을 진행하고 있으며 2027년 상반기 상업가동을 목표로 하고 있다.

주요 시설은 원유와 저부가가치 잔사유를 석유화학 원료로 전환하는 원유·잔사유 전환시설(TC2C)과 연간 180만톤의 에틸렌을 생산할 수 있는 증기 열분해 시설(스팀크래커), 폴리에틸렌 등 석유화학제품을 생산하는 고분자 물질 생산시설(폴리머) 등으로 구성됐다.

시는 그동안 기업지원 전담관을 운영해 사업 추진 과정에서 발생하는 행정절차와 기업 애로사항을 해결해 왔다. 또한 대규모 건설공사에 필요한 주차장과 야적장 확보를 위해 산업집적법 개정 등 규제개선을 건의하며 관련 제도 개선을 이끌어냈다.

시는 이번 준공을 계기로 아람코와의 협력 범위를 기존 정유·석유화학 분야에서 에너지 저장·공급 분야까지 확대하는 등 후속 투자 유치에도 속도를 낼 방침이다. 앞서 김 시장은 지난 24일 에쓰-오일 온산공장에서 열린 '샤힌 프로젝트 준공 및 에쓰-오일 창립 50주년 기념행사'에 참석해 아람코 관계자들에게 후속 투자 확대를 제안했다.

특히 김 시장은 시가 역점적으로 추진 중인 '남신항 에너지허브 2단계 사업'에 아람코가 참여해 사우디아라비아의 에너지 자원을 동북아시아에 안정적으로 저장·공급할 수 있는 거점을 함께 구축할 것을 제안했다.

울산시는 앞으로도 아람코와 에쓰-오일 등 주요 투자기업과의 협력을 강화하고 현장 중심의 행정지원을 통해 대규모 투자사업의 안정적인 가동을 뒷받침하는 한편 후속 투자 유치와 미래 에너지·첨단산업 육성을 추진할 계획이다.