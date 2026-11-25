전북자치도 군산시의 고군산군도 안에 있는 새만금사업지역 면적이 종전의 3.3㎢에서 0.7㎢로 대폭 축소됐다.

고군산군도에 있던 새만금사업지역이 기존의 약 98만 평에서 20만 평 규모로 줄어들어 전체 면적의 약 80.8%가 한꺼번에 해제되는 셈이어서 주민들의 재산권 침해 논란에서 벗어날 전망이다.

전북자치도 군산지역에 있는 새만금개발청(청장 문성요)은 25일 고군산군도 내의 새만금사업지역면적을 기존 대비 19.2% 수준으로 축소하는 내용의 '고군산군도 새만금사업지역 조정안'을 고시했다.

▲아름다운 선유팔경을 품은 고군산군도 항공사진 ⓒ새만금개발청

이번에 해제되는 지역은 역사문화환경보존지역, 생태자연도·식생보전등급 1등급 지역, 급경사지 등으로 대부분 대규모 개발이 어려운 곳이다.

또 군산시의 개발계획에 따라 이번 조정에서 제외된 존치 구역도 향후 개발사업 추진 상황 등을 지속적으로 살펴보고 사업이 장기간 시행되지 않을 경우 추가 해제를 검토해 나간다는 계획이다.

고군산군도인 선유도와 무녀도·신시도 등지는 지난 2008년 8월 경제자유구역으로 지정된 데 이어 2014년 8월 새만금사업지역으로 편입되면서 각종 개발행위 제한을 받아왔다.

정부는 그동안 새만금사업을 통해 지역을 발전시키겠다고 강조했지만 실제 개발은 지연된 반면 주민들은 각종 규제를 감내해야 했다.

예컨대 고군산군도 일대는 2006년 12월 토지거래허가구역으로 지정돼 토지를 사고팔 때 일정 면적을 초과하면 관할 행정기관의 허가를 받아야 했다.

가장 큰 문제 중 하나는 '새만금사업 추진 및 지원에 관한 특별법' 제13조에 따라 새만금사업지역에서 일정한 행위를 하려면 새만금개발청장의 허가를 받아야 한다.

해당 지역 주민들은 장기간 재산권 행사에 제약을 받는 등 불편을 겪었으며 대폭적인 해제를 주장해왔다.

새만금개발청은 이와 관련해 주민 불편을 해소하기 위해 작년 9월부터 전북도 및 군산시와 실무협의회를 구성해 사업지역 조정 방안을 논의했다. 이후 주민 의견 수렴과 관계 부처 협의 등을 거쳐 최종조정안을 마련하고 이번에 고시했다.

문성요 청장은 "장기간 규제로 어려움을 겪어 온 고군산군도 지역 주민들의 재산권 침해와 실생활 불편이 상당 부분 해소될 것"이라며 "앞으로도 새만금 사업과 관련한 주민 불편 사항을 지속적으로 살피고 불합리한 규제를 개선해 나갈 것"이라고 강조했다.