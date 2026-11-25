한국석유공사가 중동 지역의 지정학적 위기에 따른 석유수급 불확실성에 대응하기 위해 에너지 안보를 중심으로 새로운 경영 비전과 핵심가치를 재정립하고 내년도 사업 추진 방향과 전사적 협력 방안을 모색했다.

25일 한국석유공사는 지난 23일부터 24일까지 양일간 울산 북구에 위치한 머큐어 앰버서더 호텔에서 '에너지 안보의 중심, KNOC 2027 전략 워크숍'을 개최했다고 밝혔다.

▲한국석유공사가 지난 23일 울산 북구에 위치한 머큐어 앰버서더 호텔에서 경영진들과 '2027 전략 워크숍'을 진행하고 기념 촬영을 하고 있다.ⓒ한국석유공사

이번 워크숍은 그간 본부 차원에서 공유하던 사업계획 등을 전사 관점에서 검토하며 본부 간 협업과제를 발굴하기위해 마련됐다. 이날 기관장과 본부장 등 전사 경영진 전원이 참석했으며 중동 위기 상황에서의 석유수급 안정 노력 등 공사가 직면한 현안과 대응 방향을 논의하고 신 경영전략 및 핵심가치를 공유하는 시간을 가졌다.

특히 석유공사는 이번 워크숍을 통해 석유 개발 및 비축이라는 본연의 업에 더욱 충실하기 위해 '에너지 안보'를 강조한 에너지 안보를 선도하는 글로벌 석유기업 비전과 도전‧전문‧혁신‧신뢰라는 핵심가치를 재정립했다.

아울러 참석자들은 워크숍 첫째 날 올해 경영실적 및 내년도 예산안, 사업계획 및 중점 추진과제 등을 보고하고 둘째 날에는 공사 전략 과제와 연계한 현안에 대해 토의했다. 석유공사는 이번 워크숍 기간 안전 세션을 별도로 마련해 노사공동 안전 선포식을 진행하고 안전 교육도 실시했다.

손주석 사장은 "이번 워크숍은 중동 전쟁 등 지정학적 대격변 속 에너지 안보가 국가적 당면과제로 당면한 가운데 공사 미래 방향성을 설정하기 위해 마련된 것"이라며 "석유공사는 앞으로도 국가 에너지 안보를 책임지는 공기업으로서 전사 역량을 한데 모으는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.