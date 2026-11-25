전세보증금 잔금 1억6000만원 지급 당일 임대인 연락 두절

피해자 대체 주거 지원·GH 주택 관련 계약 전수조사 추진

▲경기도청 ⓒ경기도

추미애 경기도지사가 경기주택도시공사(GH)의 기존주택 전세임대 사업에서 발생한 전세사기 피해와 관련해 긴급 조사와 피해자 지원을 지시했다.

25일 경기도에 따르면 추 지사는 이날 GH 전세임대 사업의 피해 상황을 보고받고 지방공기업법과 경기주택도시공사의 설립 및 운영 조례에 따른 조사와 보고를 긴급 지시했다.

이번 사건은 무주택 저소득층과 주거취약계층의 주거 안정을 위해 GH가 민간 주택을 임차한 뒤 입주 대상자에게 저렴하게 재임대하는 기존주택 전세임대 사업에서 발생했다.

GH는 지난 6월 임대인과 전세계약을 체결하고 입주 예정자가 낸 본인 부담금을 계약금으로 지급했다. 이어 10월에는 전세보증금 잔금 1억6000만 원을 임대인에게 지급했으나, 임대인은 같은 날 연락이 두절됐다.

기존 세입자 역시 보증금을 돌려받지 못해 주택을 비우지 않으면서 입주 예정자가 계약한 주택에 들어가지 못하는 상황이 발생했다. GH가 지원한 전세보증금은 주택도시기금에서 대여한 자금이다.

추 지사는 "주택 전문 공기업인 GH에서 전세사기 피해가 발생한 것은 중대한 사안"이라며 "피해자는 보증금 손실과 입주 불가 피해를 입었고, GH 역시 대여금 1억6000만 원의 재산상 손해를 입었다"고 지적했다.

특히 임대인의 신용 상태에 대한 사전 검증이 미흡했고, 기존 임차인의 퇴거와 입주 가능 여부를 확인하기 전에 보증금 잔금을 지급한 것은 문제가 있다고 강조했다.

이에 도는 사건 발생 원인과 계약 및 자금 집행 과정 전반을 조사하고, 임대인에 대한 사전 검증과 잔금 선지급 경위를 집중적으로 살펴볼 방침이다.

또한 피해자에게 대체 주거지를 즉시 제공하고 보증금 회수와 법적 대응 등 피해 구제를 지원하는 한편, GH가 관여하거나 공적 자금이 투입된 주택 관련 계약을 대상으로 유사 피해 사례가 있는지 전수조사하기로 했다.

이와 함께 경기 안심 부동산 플랫폼과의 연계 등 전세사기 예방을 위한 제도 개선 방안을 마련하고, GH 기관장과 소관 부서장의 관리·감독 책임도 규명할 계획이다. 업무처리상 미비점이 확인될 경우 책임 소재를 밝혀 인사상 조치 등 후속 대응도 추진할 방침이다.

도는 이번 사안을 엄중하게 보고 피해자 지원과 GH의 관리 책임 규명, 재발 방지 대책 마련에 적극 나서겠다고 밝혔다.