▲전북은행 부산외국인금융센터 대구외국인라운지는 25일 라운지 회의실에서 사단법인 한국다문화연합회(이사장 이상복)와 '다문화가정 및 이주민 지원을 위한 업무협약'을 체결하고 기념촬영을 하고 있다.ⓒJB금융그룹 전북은행

JB금융그룹 전북은행(은행장 박춘원, 이하 전북은행)이 지역 내 다문화가정과 이주민의 안정적인 국내 정착을 돕기 위해 금융 울타리를 구축한다.

전북은행 부산외국인금융센터 대구외국인라운지는 25일 라운지 회의실에서 사단법인 한국다문화연합회(이사장 이상복)와 '다문화가정 및 이주민 지원을 위한 업무협약'을 체결했다.

협약식에는 양광영 전북은행 외국인영업본부 부행장과 이상복 한국다문화연합회 이사장 등 양 기관 주요 관계자들이 참석해 포용금융 실천에 뜻을 모았다.

이번 협약에 따라 양 기관은 ▲다문화가정 외국인의 역량 강화 및 채용 지원 ▲외국인 금융고객 연계를 통한 금융 편의성 향상 ▲다문화 관련 행사 지원 ▲상호 발전을 위한 프로그램 정보 교류 등 이주민의 실질적 자립을 돕는 협력체계를 가동한다.

전북은행 관계자는 "지역 다문화가정과 이주민들이 보다 편리하고 안전하게 금융서비스를 이용하는 발판이 마련됐다"며 "앞으로도 이주민의 안정적 정착과 역량 강화를 뒷받침하며 지역사회와 상생하는 포용금융을 실천하겠다"고 말했다.

한편, 지난 4월 개소한 전북은행 부산외국인금융센터 대구외국인라운지는 네팔, 미얀마, 캄보디아 등 9개국 외국인 직원들이 상주하며 외국인 근로자의 금융 적응과 생활 편의를 지원하고 있다.