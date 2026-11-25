전북자치도 김제시가 대내외적인 재정 불확실성 속에서도 과감한 전략적 투자를 통해 지역 경제의 활력을 불어넣고 미래 성장 동력을 확보하기 위한 청사진을 내놓았다.

김제시는 2027년도 본예산(안)을 올해보다 951억 원(8.30%) 늘어난 총 1조2407억 원 규모로 편성해 김제시의회에 제출했다고 밝혔다.

회계별로는 일반회계가 1조 1277억 원 특별회계가 1130억 원이다. 시는 사업의 필요성과 성과 집행 가능성을 면밀히 따져 '민생안정' '미래산업' '정주여건'이라는 세 가지 핵심 축에 재원을 집중했다.

골목상권부터 농업·복지까지… '시민 체감형 민생안정'에 방점

가장 먼저 눈에 띄는 대목은 고물가·고금리로 어려움을 겪는 소상공인과 시민들의 가계 부담을 덜어주기 위한 민생 예산이다. 시는 지역 내 소비 선순환을 이끄는 김제사랑상품권 할인 보전금으로 132억 원을 투입한다.

이와 함께 소상공인 택배비 지원 이차보전금 지원 공공배달앱 운영 등 경영안정사업에 33억 원을 반영해 골목상권의 자생력을 높인다.

지역 경제의 뿌리인 농업 분야에는 농가 소득 안정과 경쟁력 강화를 위한 두터운 지원책이 마련됐다. 기본형 공익직접지불 사업(478억 원)과 전략작물 직접지불 사업(357억 원)에 대규모 예산을 배정했으며 이상기후에 대비한 농작물 재해보험 농가부담금 지원(101억 원)과 국산콩 가공산업화 지원(90억 원)을 통해 지속 가능한 농업 환경을 뒷받침한다.

촘촘한 복지 안전망 구축을 위한 투자도 이어진다. 기초연금 945억 원 국민기초수급자 생계급여 422억 원 장애인 활동 지원 116억 원 등을 편성해 사회적 약자와 어르신들의 안정적인 생활을 돕는다.

AI·지능형 농기계로 여는 내일… '미래산업 성장기반' 확충

김제시는 단기적인 민생 회복을 넘어 도시의 체질을 바꾸고 새로운 먹거리를 창출할 미래 산업 육성에도 본격적으로 시동을 건다.

기업 유치의 핵심 거점이 될 지평선 제2 일반산업단지 조성에 400억 원을 투입하며 지역 주력 산업의 고도화를 위해 ▲지능형 농기계 실증단지 구축(128억 원) ▲시설농업 AI 로봇 실증기반 구축(42억 원) ▲특장산업 생태계 다각화를 위한 건설기계 상용화 지원(41억 원) 등 첨단 기술 기반 사업에 예산을 집중했다.

아이 낳고 살기 좋은 안전하고 쾌적한 도시… '정주여건 개선'

인구 감소 위기에 대응하고 시민들이 일상에서 누리는 삶의 질을 높이기 위한 생애주기별 맞춤형 지원과 인프라 확충에도 힘썼다. 출산장려금(25억 원)과 인구정책 지원금(21억 원)을 통해 출산·양육 친화적 환경을 조성하고 어르신들을 위한 스마트경로당 구축(12억 원)으로 디지털 복지 격차를 줄인다.

또한 재해로부터 안전한 도시를 만들기 위해 재해위험지구 정비(112억 원)와 용암천 월봉지구 하천 정비(100억 원) 가축분뇨 공공처리시설 설치 지원(171억 원)을 추진한다.

시민들의 여가와 문화 갈증을 해소할 문화예술 커뮤니티센터 건립(44억 원)과 체육공원 테니스장 시설개선(33억 원) 사업도 차질 없이 진행될 예정이다.

▲정성주 긴제시장ⓒ김제시

정성주 김제시장은 “2027년 예산안은 시민의 오늘을 든든히 지키고 김제의 내일을 치밀하게 준비하는 데 중점을 뒀다”며 “한정된 재원을 꼭 필요한 곳에 집중해 편성된 예산이 시민의 삶에 실질적인 변화와 활력으로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 강조했다.

한편 김제시가 제출한 2027년도 본예산(안)은 김제시의회의 면밀한 심의를 거쳐 오는 12월 17일 최종 확정될 예정이다.