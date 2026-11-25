인천광역시가 치매관리 현장에서 헌신하는 종사자들의 노고를 격려하고 기관 간 소통과 협력을 강화하는 자리를 마련했다.

인천시는 25일 홀리데이인 인천 송도에서 군·구 치매안심센터와 치매안심돌봄터, 인천광역시립·제2시립노인치매요양병원 종사자 등 130여 명이 참석한 가운데 '2026년 인천광역시 치매관리사업 힐링 워크숍'을 개최했다.

▲치매관리 종사자 힐링 워크숍 기념촬영 ⓒ인천광역시

이번 워크숍은 치매관리 현장의 경험과 성과를 공유하고 종사자들의 업무 스트레스 해소와 재충전을 지원하기 위해 마련됐다.

이날 행사에서는 치매관리사업 발전에 기여한 우수 종사자 5명과 우수기관 2곳에 인천광역시장상과 인천광역치매센터장상을 수여했다. 이어 우수기관의 사업 사례 발표를 통해 현장 경험과 성과를 공유했다.

참석자들은 후각과 감정·기억·인지기능의 연관성을 살펴보는 특강과 에센셜 오일을 활용한 룸스프레이 만들기, 팀빌딩 레크리에이션 등에 참여하며 재충전의 시간을 가졌다.

박찬대 시장은 영상축사를 통해 “이번 워크숍이 서로의 노고를 격려하고 재충전하는 시간이 되었기를 바란다”며 “종사자들이 자부심을 갖고 역량을 발휘할 수 있도록 지속적인 관심과 지원을 이어가겠다”고 말했다.