▲김제시 자연환경대상 공모전 우수상 수상ⓒ김제시

오랫동안 사람들의 발길이 닿지 않아 방치되었던 논습지가 멸종위기 야생생물의 안식처이자 시민들을 위한 생태 교육의 장으로 새롭게 태어났다.

전북자치도 김제시는 서울 양재동 aT센터에서 개최된 ‘제26회 자연환경대상 공모전’ 시상식에서 ‘벽골제 둠벙습지 생태기능 복원사업’의 뛰어난 성과를 인정받아 우수상을 수상하는 영예를 안았다고 25일 밝혔다.

사단법인 한국생태복원협회가 주최·주관하고 기후에너지환경부 등이 후원하는 이 공모전은 생물서식지와 하천습지 공원녹지 등 자연환경을 모범적으로 복원한 사례를 발굴해 녹색성장의 표준 모델을 제시하는 국내 생태복원 분야 최고 권위의 상이다.

이번 수상은 김제시가 버려진 유휴 공간을 지역의 핵심 관광 자원과 유기적으로 연결해 생태적 가치와 활용도를 동시에 끌어올렸다는 점에서 더욱 뜻깊다.

시는 지난해 12월 국비 4억3000만 원을 투입해 벽골제 생태농경원 인근에 방치돼 있던 5550㎡ 규모의 논습지를 대상으로 대대적인 복원 작업을 마무리했다.

구체적으로는 습지 본연의 기능을 저해하던 불법 경작지를 전면 철거하고 생물들이 자유롭게 서식할 수 있도록 개방수면을 확보하는 데 주력했다. 여기에 우리 땅에 맞는 자생 습지식물을 촘촘히 식재해 건강한 생태 기반을 다졌으며 시민과 관광객이 자연의 숨결을 가까이서 느끼고 배울 수 있도록 생태탐방로와 생태학습장까지 세심하게 조성했다.

그 결과 삭막했던 공간은 저어새와 수달 삵 등 보호가 시급한 멸종위기 야생생물들이 찾아오는 풍요로운 보금자리로 탈바꿈했다.

특히 대한민국 대표 축제인 김제지평선축제가 열리는 유서 깊은 벽골제와 맞닿아 있어 역사와 생태 체험을 아우르는 지역 대표 명소로서 시너지 효과를 내고 있다는 점이 심사위원들로부터 높은 평가를 받았다.

정성주 김제시장은 “이번 수상은 우리 지역의 소중한 생태자원을 지켜내고 시민들에게 쾌적한 자연환경을 돌려드리기 위해 꾸준히 기울여 온 노력의 결실이라 더욱 의미가 깊다”며 “앞으로도 사람과 자연이 조화롭게 공존하는 건강한 생태 도시 김제를 만들어가는 데 행정적 역량을 집중하겠다”고 소감을 전했다.