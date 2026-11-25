▲천안시의회 장혁 의원 ⓒ프레시안(장찬우 기자)

충남 천안에서 아동학대 사망사건이 잇따른 가운데 아동학대 전담 공무원의 인력 부족 문제가 도마 위에 올랐다.

장혁 천안시의원은 25일 제294회 제2차 정례회 복지문화위원회 아동보육과 소관 행정사무감사에서 아동학대 대응체계의 문제점을 지적하고 인력 확충을 촉구했다.

장 의원은 “최근 사망한 두 아동에 대해 깊은 애도의 뜻을 전하며 아동복지를 책임지는 복지문화위원으로서 무거운 책임감을 느낀다”고 말했다.

이어 아동학대 전담 공무원 배치기준이 사건 50건당 1명 수준임에도 천안시의 전담인력은 이에 크게 미치지 못한다고 지적했다.

현재 천안시 아동학대 담당 공무원들은 24시간 상시 대응체계 유지를 위해 2인 1조로 5일마다 당직근무를 하고 있다.

장 의원은 “실제 아동학대 신고 현황을 보면 직원 20명이 해야 할 일을 10명 내외가 하고 있다”며 대응체계의 한계를 우려했다.

석재옥 아동보육과장도 “경찰처럼 24시간 교대근무를 하는 것이 아니어서 전날 야간에 출동하더라도 다음 날 출근해야 하는 상황”이라며 인력 운용의 어려움을 인정했다.

장 의원은 “위기아동대응팀을 비롯한 아동보육과 직원들이 열심히 일하고 있다는 것은 알고 있다”며 “그럼에도 불미스러운 사고가 계속 발생하는 것은 우리가 놓치고 있는 부분이 있다는 것으로 인원 보강이 반드시 필요하다”고 강조했다.

이에 윤은미 복지정책국장은 조직관리 부서에 지속적으로 인력 보충을 요구하고 있다며 내년도 조직개편을 통해 위기아동대응팀을 2개 팀으로 확대하고 5명을 충원할 예정이라고 밝혔다.