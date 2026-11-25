▲천안시의회 엄소영 ⓒ프레시안(장찬우 기자)

충남 천안지역 일부 지역아동센터의 급식 위생관리 문제가 반복적으로 지적되면서 지도점검 강화 필요성이 제기됐다.

엄소영 천안시의원은 25일 복지문화위원회 아동보육과 행정사무감사에서 지역아동센터의 급식 위생관리 실태를 지적했다.

엄 의원은 전체 지역아동센터 중 현장위생 점검대상이 15% 수준에 그치는데다 일부 시설에서는 유사한 위반사항이 반복적으로 발생하고 있다 고 밝혔다.

천안시가 의회에 제출한 자료에 따르면 지난해 지역아동센터 44개소를 대상으로 식재료 및 식단표 관리, 위생·청결상태, 방역 여부 등을 점검한 결과 6개소가 원산지 미표기와 유통기한 경과 제품 보관 등으로 경고 조치를 받았다.

올해도 지난 6~7월 실시한 점검에서 유통기한 경과 제품을 보관한 7개소에 대해 현장조치가 이뤄졌다.

엄 의원은 특히 유통기한 경과 제품 보관 문제가 반복적으로 발생하고 있음에도 시정조치에 그치고 있다는 점을 지적했다.

이어 “위생과 청결도 문제도 꾸준히 지적돼 왔다”며 “이런 문제가 지속되는 것은 지도점검이 제대로 이뤄지지 않고 있다는 것 아니냐”고 질타했다.

석재옥 아동보육과장은 식품위생법상 과태료 및 벌금 관련 규정을 검토하고 지도점검 체계를 보완하겠다 고 답했다.

또 순환 방식으로 진행되는 현행 지도점검의 한계를 개선하고 양 구청과 협력해 보다 강도 높은 점검을 실시하겠다고 밝혔다.