▲천안시의회 배관중 의원 ⓒ프레시안(장찬우 기자)

충남 천안시가 연간 600억원 규모의 시내버스 보조금을 지급하면서도 이를 심의할 교통개선위원회를 구성하지 않은 것으로 드러났다.

천안시의회 배관중 의원은 25일 대중교통과를 대상으로 한 행정사무감사에서 시내버스 재정지원의 투명성과 적정성을 확보하기 위해 조례로 명시한 교통개선위원회를 구성하지 않은 점을 강하게 질타했다.

천안시의회는 지난 2017년 시내버스 재정지원의 투명성을 확보하고 대중교통의 건전한 육성을 위해 ‘천안시 시내버스 등 재정지원 투명성 확보를 위한 조례’를 제정했다.

조례 제3조는 시장이 교통개선위원회를 설치해 관련 사항을 심의·의결하도록 규정하고 있다.

심의·의결 사항은 △시내·마을버스 운영정책 수립 △시내·마을버스 표준운송원가 산정의 적정성 심사 △환승손실과 운송적자에 따른 재정지원 기준 및 방법 △시내·마을버스 회계감사 및 서비스 평가 △그 밖에 시장이 심의 또는 자문이 필요하다고 판단해 부의하는 사항 등이다.

위원회는 부시장을 위원장으로 경찰과 시의원, 교통 전문가, 법조인, 공인회계사, 시민단체 관계자 등 7명 이상 10명 이하의 위원으로 구성하도록 했다.

그러나 천안시는 조례에 명시된 위원회 구성의무를 장기간 이행하지 않았다.

지난해 7월에는 시의회의 지적에도 불구하고 오히려 위원회를 비상설기구로 전환하는 조례 개정안을 제출했다.

당시 시의회는 연간 600억원 가량의 시내버스 보조금이 지급되고 있는 상황에서 위원회 기능을 축소할 것이 아니라 활성화해야 한다며 개정안을 부결시켰다.

하지만 1년여가 지난 지금까지도 위원회는 구성되지 않았다.

배 의원은 “대중교통 정책 수립은 물론 막대한 예산이 투입되는 재정지원의 적정성을 심의해야 할 기구를 구성하지 않은 것은 특정 사업이나 업체에 대한 특혜로 비칠 수 있다”고 지적했다.

이어 “천안시가 위원회 구성을 계속 미룰 경우 정기회의 개최 등 위원회 운영을 의무화하는 내용의 조례 개정안을 발의하겠다”고 밝혔다.

이에 대해 김태종 천안시 대중교통과장은 “그동안 소홀했던 점을 인정하고 위원회 구성과 운영계획 수립을 추진하겠다”고 답변했다.