경기도가 기후변화에 따른 농업재해에 선제적으로 대응하기 위해 농업인이 직접 현장의 문제를 발굴하고 행정·전문가와 해결방안을 마련하는 ‘경기도형 기후스마트농정’을 본격 추진한다.

25일 도에 따르면 도는 이날 경기도인재개발원에서 농업인과 시군 농정부서 및 농업기술센터 관계자 등이 참석한 가운데 사업설명회를 열고, 정책 추진 방향과 2027년 사업계획을 공유했다.

▲‘경기도형 기후스마트농정’ 사업 설명회 현장 ⓒ경기도

이번 사업은 폭염과 가뭄, 집중호우, 병해충 등 기후변화로 인한 농업 피해가 증가하면서 기존 사후 복구 중심의 대응체계를 선제적 대응 방식으로 전환하기 위해 마련됐다.

도는 기후 완화·적응·회복·전환 등 4대 전략을 중심으로 농업인 주도의 리빙랩을 운영한다. 현장 농업인과 지역주민, 기술전문가, 행정기관이 함께 지역과 품목별 기후위기 문제를 진단하고 실천계획을 수립하는 방식이다.

이를 통해 탄소 배출 저감 농법과 시설·장비 도입, 피해 농산물 유통·판매 방안 마련, 농업인 교육, 안정적인 생산·유통체계 구축 등을 지원할 계획이다.

도는 내년부터 품목별 생산자단체를 대상으로 리빙랩 운영과 기후위기 대응 실천계획 수립을 추진하고, 계획의 타당성을 검토해 현장 맞춤형 사업을 지원할 방침이다. 사업비는 도비 15%, 시군비 35%, 자부담 50%로 구성된다.

박종민 도 농수산생명과학국장은 "기존 사후 복구에만 의존하던 체계를 개편해 기후위기에 선제적으로 대응하겠다"며 "농업인이 직접 현장의 문제를 발굴하고 행정과 전문가가 함께 해결하는 협력체계를 통해 경기농업의 회복탄력성을 높이겠다"고 말했다.