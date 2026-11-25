25일 서울 여의도 국회의원회관 제1간담회의실. 전북 부안군과 국회, 에너지·산업 분야 전문가, 사회단체장 등 40여명이 한자리에 모여 발전공기업 통합본사의 새만금 부안 유치를 한목소리로 외쳤다.

정부가 한국남동·중부·서부·남부·동서발전 등 5개 발전공기업을 하나의 법인으로 묶는 통합을 추진하는 가운데, 석탄화력 중심에서 재생에너지 중심으로 나아가는 국가 에너지 대전환의 거점으로 새만금 부안이 최적지라는 당위성을 국회와 정부에 각인시키는 자리였다.

안호영·박지원·김의겸 국회의원과 전북특별자치도, 부안군이 공동주최하고 원광대학교 부안정책연구소가 주관한 이날 정책토론회에서는 통합본사 입지 전략을 두고 열띤 논의가 오갔다.

▲25일 국회 의원회관 제1간담회의실에서 열린 발전공기업 본사 부안 유치를 위한 정책토론회가 진행되고 있다. 이날 행사는 국회 안호영·박지원·김의겸 의원과 전북특별자치도, 부안군이 공동주최하고 원광대학교 부안정책연구소가 주관했다. ⓒ

주제발표에 나선 이지훈 전북연구원 책임연구위원과 종합토론 참석자들은 과거 석탄화력발전 시설을 중심으로 굴러가던 발전산업이 이제는 해상풍력과 태양광 등 미래 재생에너지 성장 거점과 맞물려야 한다고 입을 모았다.

토론회장에서는 통합본사 입지를 정할 때 기존 발전시설과의 연계성뿐만 아니라 △미래 재생에너지 산업과의 시너지 △국가균형발전 효과 △정주·근무 여건 등을 두루 따져야 한다는 목소리가 힘을 얻었다.

특히 서남해 해상풍력과 태양광, 그린수소, RE100 산업단지 기반을 두루 갖춘 새만금에 통합본사가 들어서면 발전사업과 연구개발, 관련 산업이 어우러지는 새로운 성장 거점으로 도약할 수 있다는 분석이 잇따랐다.

부안군은 이날 글로벌청소년리더센터와 인근 R3 부지를 연계한 구체적인 입지 구상을 내놓으며 유치 의지를 분명히 했다.

통합본사를 품어 양질의 일자리를 만들고 에너지 기업과 연구기관을 집적시켜 지역경제에 활력을 불어넣겠다는 복안이다. 이와 함께 범군민 3만명 서명운동으로 모은 지역사회의 염원을 기후에너지환경부에 직접 전달해 정부를 설득해 나갈 계획이다.

▲25일 국회 의원회관 제1간담회의실에서 열린 발전공기업 본사 부안 유치를 위한 정책토론회를 마친 참석자들이 박지원 국회의원 등과 함께 국회 계단에서 유치 기원 퍼포먼스를 벌이고 있다. ⓒ

권익현 부안군수는 "발전공기업 통합은 대한민국 발전산업이 석탄 중심에서 재생에너지 중심으로 나아가는 중요한 전환점"이라며 "미래 발전산업을 이끌 통합본사인 만큼 재생에너지 생산과 산업 육성의 중심지인 새만금 부안의 경쟁력을 충분히 고려해야 한다"고 역설했다.

이어 "이번 국회 정책토론회를 계기로 새만금 부안 유치의 당위성에 대한 공감대를 넓히고 군민들의 뜻을 모아 전북의 새로운 성장과 국가균형발전을 실현할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

부안군은 이날 토론회에서 모아진 목소리를 발판 삼아 국회와 전북특별자치도와의 공조를 한층 강화하고, 통합본사 유치를 위한 정책적 공감대 확산과 입지 전략 구체화에 속도를 낼 방침이다.