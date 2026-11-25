경기 오산시가 9036억 원 규모의 2027년도 예산안을 편성하고 재정 운용의 효율성을 높이는 데 주력한다.

25일 오산시에 따르면 조용호 시장은 이날 오산시의회에서 열린 제308회 제2차 정례회 시정연설을 통해 2027년도 예산안과 내년도 시정 운영 방향을 밝혔다. 이번 예산안은 일반회계 7589억 원, 특별회계 1448억 원으로 전년보다 152억 원 증가했다.

▲조용호 오산시장 시정연설 ⓒ오산시

조 시장은 시정연설에서 어려운 재정 여건을 강조하며 사업의 필요성과 효과를 원점에서 재검토하고 유사·중복사업 통합과 사업 추진 시기 조정 등을 통해 재정 운용의 효율성을 높이겠다고 밝혔다.

시는 세교터미널 부지와 생활자원회수시설 부지 매입, 경부선철도 횡단도로 및 서부로 재개설 등 대규모 사업에 따른 재정 부담을 안고 있다. 여기에 2027~2028년 경기도종합체육대회 개최를 위한 경기장 정비와 기반시설 확충에도 약 141억 원의 시비가 필요한 상황이다.

최근 3년간 통합재정안정화기금에서 일반회계로 전입한 금액은 1381억 원에 달한다. 현재 기금 잔액 537억 원 중 경부선철도 횡단도로 공사 분담금 327억 원을 제외하면 실제 활용 가능한 재원은 약 210억 원이다.

내년도 주요 사업 예산으로는 △경부선철도 횡단도로 개설공사 110억 원 △서부로 재개설 공사 33억5000만 원 △대원2동 행정복지센터 건립 토지보상비 43억 원 등이 반영됐다.

복지·교육 분야에는 △출산장려금 11억7000만 원 △산후조리비 지원 5억5000만 원 △소상공인 신용보증 지원 7억 원 △운암중학교 체육관 증축 10억9000만 원을 편성했다. 경기도체육대회와 경기도장애인체육대회 개최 지원비 33억8000만 원도 포함됐다.

조 시장은 내년도 시정 운영 방향으로 시민중심 행정도시, 사통팔달 연결도시, 지속성장 경제도시, 세대공감 교육도시, 살기 좋은 안심도시 등 5대 목표를 제시했다.

이를 위해 분당선 세교2·3지구 연장과 GTX-C노선 오산 연장, 수원발 KTX 오산역 정차 등 광역교통망 확충을 추진하고, 세교3지구 자족용지 확보와 운암뜰 AI시티 도시개발사업을 통해 미래 성장 기반을 마련할 계획이다. AI 미래교육센터 전환과 평생교육 확대, 통합돌봄 및 생활안전 인프라 확충도 추진한다.

조 시장은 "예산은 단순한 숫자가 아니라 시민의 삶과 직결된 약속"이라며 "꼭 필요한 사업에 재원을 집중해 시민이 체감할 수 있는 성과를 만들겠다"고 말했다.