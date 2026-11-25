▲허태정 대전시장이 트램 13공구 공사 현장을 찾아 점검을 진행하고 있다 ⓒ대전시

허태정 대전시장이 도시철도 2호선 트램 건설 현장 점검에 나섰다.

허 시장은 25일 오전 동구 자양동 트램 13공구 공사 현장을 찾아 공사 진행 상황과 교통처리 대책, 안전관리 실태를 점검했다.

이번 점검은 주요 구조물 공사가 본격화하면서 차로 축소 등 교통 혼잡이 예상되는 대전역 지하차도와 대동교, 동대전로 일대의 통행 환경을 확인하기 위해 마련됐다.

13공구는 중구 보문교에서 동구 우송대학교 인근 동대전로까지 이어지는 4.06㎞ 구간으로 트램 정거장 5곳이 들어선다.

현재 대전역 지하차도 신설과 노후 대동교 개축, 동대전로 하수박스 개량 등 기반시설 정비공사가 진행 중이다.

허 시장은 주요 구조물 공정과 보행자·차량 통행 안전, 교통혼잡 완화 대책 등을 살피고 시민 불편에 선제적으로 대응할 것을 주문했다.

시는 차량 통행을 최대한 유지하면서 단계별 공사를 진행하고 교통상황 상시 모니터링과 교통신호수 배치, 안전시설 보강, 우회도로 안내 등을 병행하고 있다.

누리집과 사회관계망서비스(SNS)를 통해 공사 일정과 교통통제 정보도 사전에 안내할 계획이다.

허 시장은 “트램 건설과정에서 발생하는 시민불편을 최소화하는 것은 공사의 원활한 추진만큼이나 중요한 과제”라며 “시민 안전을 최우선으로 공사를 차질 없이 추진하겠다”고 말했다.

대전시는 2024년 12월 3개 공구 착공을 시작으로 지난해 9월 14개 전 공구 공사에 들어갔으며 오는 2030년 개통을 목표로 사업을 추진하고 있다.