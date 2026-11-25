내년 서울에서 열리는 제41차 세계청년대회에 앞서 전북에서 치러지는 전주교구대회를 체계적으로 뒷받침할 제도적 기반이 마련됐다.

전북특별자치도의회 문화안전소방위원회 이명연 도의원(전주10)이 대표발의한 '전북특별자치도 2027 세계청년대회 지원 조례안'이 제433회 정례회 제2차 본회의를 통과했다.

교황과 전 세계 청년들이 모이는 가톨릭 최대 규모의 국제축제인 세계청년대회는 관례상 본대회 직전 4박 5일간 해외 순례단이 개최국 각 교구에 머무는 교구대회로 막을 올린다.

특히 전북은 1791년 한국 천주교 최초의 순교가 일어난 역사적 현장이자 전주 전동성당과 치명자산성지, 숲정이성지, 완주 초남이성지 등 천주교 유산이 밀집해 있어 해외 청년들이 가장 많이 찾을 것으로 전망되는 핵심 거점으로 꼽힌다.

수많은 해외 참가자가 전주교구대회 기간 전북에 머물며 성지순례와 지역 탐방에 나서는 만큼, 종교계 자체 역량만으로는 감당하기 어려운 안전·재난 관리와 교통, 숙박, 의료 등 행정적 뒷받침이 필수적이다.

지역에서도 이번 대회를 한옥마을과 전통문화, 천주교 성지를 세계 청년들에게 직접 알리고 국제 순례·관광지로 도약할 절호의 기회로 보고 선제적인 지원체계를 법제화했다.

조례에는 △도지사의 책무와 지원계획 수립 △행사 안전관리와 재난 예방 △교통·숙박·의료 등 참가자 편의 증진 △문화·관광 프로그램과 자원봉사 활동 지원 △관계기관과의 협력체계 구축 △공익적 목적의 사업에 대한 행정적·재정적 지원 근거 등이 담겼다.

▲이명연 전북특별자치도의회 도의원(전주10)ⓒ

이 의원은 "세계청년대회는 세계 각국의 청년들에게 전북의 문화와 관광자원을 소개하고 국제교류를 확대할 기회"라며 "행사의 안전하고 원활한 운영을 지원하면서 참가자들이 전북의 다양한 매력을 경험할 수 있도록 준비해야 한다"고 밝혔다.

이와 함께 이 의원이 대표발의한 '전북특별자치도 치유음식 활성화 및 지원에 관한 조례안'도 이번 본회의 문턱을 함께 넘어 관심을 끌고 있다.

전북이 보유한 농식품과 발효식품, 향토음식, 전통 식문화를 치유음식과 결합해 단순한 먹거리 관광을 넘어 건강과 휴식, 체험이 어우러진 새로운 관광자원으로 키우자는 취지다.

특히 이 조례는 2025년 치유음식관광 활성화 방안 정책연구를 시작으로 연구단체 운영과 치유관광산업지구 관련 기획세미나 등 꾸준한 연구와 공론화 과정을 거쳐 결실을 맺었다.

조례에는 △치유음식 관광콘텐츠와 체험 프로그램 개발·운영 △관련 조사·연구와 홍보 △웰니스관광과 치유농업 등 관련 정책과의 연계 △대학·연구기관·관련 단체와의 협력체계 구축 △활성화 사업에 대한 행정적·재정적 지원 근거가 포함됐다.

이 의원은 "전북은 발효식품과 향토음식, 우수한 지역 농산물 등 치유음식과 연계할 수 있는 풍부한 자원을 보유하고 있다"며 "지역의 음식문화가 관광산업의 경쟁력을 높이고 농가소득과 지역경제 활성화로 이어질 수 있도록 체계적인 정책 추진이 필요하다"고 강조했다.

이어 "치유음식과 세계청년대회는 서로 다른 분야이지만 전북이 가진 고유한 자원을 활용해 지역의 새로운 가능성을 넓힌다는 공통점이 있다"며 "이번 조례 제정이 실질적인 정책과 사업으로 이어져 지역관광 활성화와 지역경제에 도움이 될 수 있도록 지속적으로 관심을 갖겠다"고 말했다.