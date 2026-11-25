수능 현장보다 더 깐깐한 잣대가 전북 고등학교 내신 시험장에 적용된다.

스마트안경 등 첨단 전자기기를 이용한 부정행위가 잇따르자 전북특별자치도교육청이 도내 모든 고등학교에 금속탐지기를 보급하고 전수검사에 나서기로 했다.

전북교육청은 교육부의 '중등학교 내신평가 스마트기기 활용 부정행위 대응 방안'에 맞춰 올해 고등학교 2학기 2차 정기시험부터 한층 강화된 시험 관리 방안을 적용한다고 25일 밝혔다.

이를 위해 지난 23일 시험을 시작한 20개교에 이어 24일 나머지 112개교까지 도내 전체 고등학교 132개교에 학교당 3대씩 모두 396대의 금속탐지기 지원을 마쳤다.

특히 부정행위 의심 정황이 있을 때만 선별적으로 점검하는 수능과 달리, 모든 학생을 대상으로 시험실 입실 전이나 시험 직후 금속탐지기 점검을 실시한다. 화장실을 다녀와 재입실하는 학생도 추가 점검 대상이다.

교육청은 학생과 학부모에게 전수검사의 취지와 필요성, 점검 방법을 미리 알리고 동의를 받아 시행하도록 했다.

▲한 고등학교에서 선생님이 금속탐지기를 이용해 시험 감독을 하고 있다. ⓒ연합뉴스

이번 대책은 △전자기기 반입 차단 △초소형 카메라 등 사용 차단 △각종 통신 차단 및 점검 △부정행위 성적 처리 및 징계 강화가 핵심이다.

시험 전 휴대전화를 포함한 모든 전자기기를 걷고 가방은 시험실과 분리된 장소에 보관하며, 평소 생활하던 교실이 아닌 다른 교실에서 시험을 치른다. 책상 서랍과 사물함도 미리 비워야 한다.

초소형 카메라 악용을 막기 위해 단추가 없는 체육복이나 일상복 착용을 권고하고, 매 교시 안경과 복장을 살피는 한편 단추 부착용 스티커 활용과 필기구 일괄 지급도 병행한다.

시험 당일에는 학교 무선인터넷(와이파이)을 차단하고, 시험 도중 와이파이와 블루투스 등 이상 통신 신호를 계속 감시해 부정행위 가능성을 원천 봉쇄한다.

처벌 수위도 대폭 높였다. 스마트기기 부정행위가 적발되면 해당 과목은 물론 그날 치른 모든 과목의 성적을 0점 처리하고, 최소 출석정지에서 최대 퇴학까지 징계할 수 있도록 학교 규정 개정을 권고했다.

강화된 기준은 시험 전 학생과 학부모에게 충분히 알리고 시험지에도 경고 문구를 넣는다.

다만 이미 시험이 시작됐거나 임박한 고등학교 3학년은 당장 적용할 수 있는 조치부터 시행하고, 준비 기간이 필요한 전수검사 등은 수능 매뉴얼에 준해 탄력적으로 운영한다.

전북교육청은 이 같은 대책이 현장에 안착하도록 지난 24일 도내 고교 교감과 평가 담당자, 교육지원청 장학사 등 300여명을 대상으로 연수를 열었다.

앞으로 고등학교 1·2학년 정기시험에 대비해 물품 확보를 지원하고 중학교에도 고등학교 대책을 참고해 시험 관리·감독을 강화하도록 안내할 계획이다.

임산 중등교육과장은 "스마트기기를 활용한 부정행위는 성실하게 시험을 준비한 학생들의 정당한 노력을 훼손하고 학교 교육에 대한 신뢰를 떨어뜨리는 중대한 행위"라며 "모든 학생이 공정한 환경에서 평가받을 수 있도록 학교 현장 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.