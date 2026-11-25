혹시 자신도 모르게 숨어 있는 상속재산이 있을까 하는 관심이 증폭되며 일선 행정기관마다 '조상땅 찾기' 신청이 부쩍 늘고 있다.

최근 상속재산 확인과 관리에 대한 관심이 높아지면서 조상 명의의 토지를 확인하려는 수요가 증가한 데다 신청 절차가 간소화된 것도 한 이유로 꼽히고 있다.

전북자치도 익산시의 경우 올해 10월 말까지 '조상 땅 찾기' 서비스 신청이 2489건을 기록했다. 이는 지난해 같은 기간보다 122건, 5% 가량이 늘어난 수치이다.

▲익산시의 경우 올해 10월 말까지 '조상 땅 찾기' 서비스 신청이 2489건을 기록했다. 이는 지난해 같은 기간보다 122건, 5% 가량이 늘어난 수치이다. ⓒ프레시안

조상 땅을 찾는 규모는 지난해 3681필지에서 올해 4343필지로 12% 이상 껑충 뛰었다.

익산시에 사는 상속인 A씨는 '조상땅 찾기' 서비스를 신청해 평소 파악하지 못했던 고인 명의의 토지 40필지에 총면적 2만 4376㎡(약 7373평)의 땅을 찾을 수 있었다.

간편한 행정 서비스를 통해 조상의 땅 소유 현황을 한 번에 확인하며 소중한 재산권을 지킬 수 있게 된 것이다.

'조상 땅 찾기'는 불의의 사고나 재산 관리 소홀 등으로 파악하기 어려운 사망한 가족(직계존속 등) 명의의 토지 소재지를 상속인이 확인할 수 있도록 돕는 행정 서비스다.

익산시는 국가공간정보통합체계(K-Geo플랫폼)를 활용해 전국의 토지 소유 현황을 신속하고 정확하게 조회해 제공하고 있다.

익산시는 민원인의 편의성을 높이고 민감한 개인정보를 철저히 보호하기 위해 담당 공무원의 역량 강화에도 공을 들이고 있다.

익산시는 신청 자격과 구비서류 확인 절차부터 서류 보완 안내 방법, 토지 정보 조회·제공 시 반드시 준수해야 할 개인정보 보호 수칙까지 빈틈없이 점검했다.

익산시는 내년에도 정기적인 실무교육과 보안 점검을 지속적으로 이어가고 연초부터 시민들이 필요한 서류를 미리 준비해 한 번에 처리할 수 있도록 신청 대상과 구비서류, 온오프라인 접수 창구 안내를 더욱 강화할 방침이다.