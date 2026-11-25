▲김포시가 24일 김포시기독교총연합회 주관으로 성탄 트리 점등식을 개최했다.ⓒ김포시

◇구래동 문화의 거리 성탄 트리 점등식

김포시는 24일 구래동 문화의 거리에서 시민과 함께 성탄 트리 점등식을 가졌다.

김포시기독교총연합회 주관으로 개최된 이번 성탄 트리 점등식은 시민과 함께 한 해를 마무리하며 희망과 사랑의 의미를 나누기 위해 마련됐다. 성탄 트리는 다채로운 LED 조명으로 꾸며져 겨울철 낭만을 더했으며, 트리 옆에 설치된 구래동 상징 조형물과 어우러져 문화의 거리를 더욱 아름답게 수놓았다.

시는 내년 1월 3일까지 성탄 트리의 불을 밝혀 구래동 문화의 거리를 찾는 시민들에게 아름다운 겨울 야경과 볼거리를 제공할 예정이다.

◇2027년 상반기 공공일자리사업 참여자 모집

김포시가 내달 16일부터 24일까지 2027년 상반기 공공일자리사업의 참여자를 모집한다.

공공일자리사업은 공공근로사업과 지역공동체일자리사업으로, 취업취약계층의 생계안정 지원과 근로의욕 고취를 위해 매년 반기별로 참여자를 선발해 운영하고 있다.

모집 인원은 총 39명으로 공공근로사업 16명, 지역공동체일자리사업 23명을 각각 선발한다.

신청 대상은 김포시에 거주하는 19세 이상의 근로 능력 있는 시민 중 가구소득이 기준중위소득 60% 이하이면서 재산이 4억 원 이하인 가구의 구성원이다.

근무기간은 2월부터 6월까지 5개월간이며, 도서관 도서 배가 및 운영지원, 차량등록 업무지원, 보건소 업무 지원 등의 공공서비스 지원사업은 1일 6시간, 환경정비 및 자원 재생사업 등은 1일 4시간 근로 예정이다. 임금 조건은 시급 1만 700원, 부대경비 근무일 당 5000원 및 주휴·월차수당 지급, 4대 보험 가입 등이다.

참여를 희망하는 시민은 신청 기간 내에 신분증을 지참하여 주소지 읍·면·동 행정복지센터를 방문, 신청서를 작성하면 된다. 서류접수자의 소득·재산과 취업취약계층 가점을 고려하여 부여하고, 합산 상위점수에 따라 참여자를 선발한다. 선발 결과는 2027년 1월 25일 발표 예정이다.

기타 자세한 사항은 김포시청 누리집 고시‧공고 게시판을 확인하면 안내받을 수 있다.

◇모담도서관, 책으로 모이고 이야기로 잇는 ‘책담회’ 개최

모담도서관은 26일 오후 3시 모담도서관 다목적강당에서 2026년 김포시 도서관 독서동아리 ‘책담회’(冊談會)를 개최한다.

‘책담회’는 책을 매개로 독서동아리의 활동 경험과 이야기를 함께 나누는 모임을 뜻한다. 이번 행사는 김포시 도서관에서 활동 중인 독서동아리 회원들이 활동 경험을 나누고 낭독과 음악을 더해 편안하게 소통하고 즐길 수 있도록 구성됐다.

행사는 모담도서관 독서동아리 ‘소리의 정원’의 ‘갈매기에게 나는 법을 가르쳐준 고양이’ 낭독공연으로 시작해 참여 독서동아리들의 소개, 우수 독서동아리 활동 사례 발표와 의견 나눔, 재즈 공연 순으로 진행한다.

자세한 사항은 모담도서관 누리집 공지사항에서 확인할 수 있다.

◇풍무도서관, ‘사서와 함께 만드는 우리가족 에코백’ 운영

풍무도서관은 연말을 맞이하여 ‘사서와 함께 만드는 우리가족 에코백’을 내달 10일과 17일 16시에 운영한다.

이번 프로그램은 연말을 맞이하여, 초등학생 아이들이 직접 풍무도서관 1층에 마련된 미래공작소에서 창작 활동을 체험하도록 마련했다. 참여 학생들은 특화 담당 사서와 함께 열과 압력으로 잉크를 옮겨 입히는 ‘열승화전사’의 원리를 배우고, 이를 바탕으로 에코백 만들기를 실습한다.

참여 신청은 24일부터 풍무도서관 누리집에서 할 수 있다. 모집 대상은 김포시 관내 초등학생 24명(3~4학년 12명, 5~6학년 12명)이며, 선착순으로 모집한다.

프로그램에 관한 자세한 내용은 풍무도서관 누리집에서 확인할 수 있다.