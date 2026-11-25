시의회 정책연구회, 연구용역 최종보고회 열고 방안 논의

인천광역시 저출생 대응 정책의 실효성을 높이기 위해서는 새로운 사업을 늘리는 것보다 기존 정책이 필요한 시민에게 제대로 전달되도록 지원체계를 개선해야 한다는 연구 결과가 나왔다.

▲저출생 대응 생애주기별 통합지원 정책연구용역 최종보고회 기념촬영 ⓒ인천광역시의회

인천시의회 의원연구단체인 ‘인천광역시 저출생 대응을 위한 생애주기별 통합지원 정책연구회’는 최근 시의회 행정안전위원회 세미나실에서 정책연구용역 최종보고회를 열고 생애주기별 지원정책의 사각지대와 개선 방안을 논의했다고 25일 밝혔다.

이번 연구는 청년과 신혼부부, 양육가정 등을 대상으로 설문조사 316명과 심층면접 11명을 진행해 정책 인지도와 이용 경험, 지원을 받지 못한 이유 등을 분석했다.

조사 결과 국가사업의 평균 인지율은 74.1%였지만 인천시 자체 사업은 21.2%에 그쳤다. 시 사업의 정책 전달 경로가 자치구 등에 의존하면서 시민들의 접근성이 떨어지는 것으로 분석됐다.

특히 영유아기에 집중된 돌봄 지원이 초등학교 3학년 전후부터 줄어들면서 돌봄 공백과 비용 부담이 커지는 문제도 확인됐다. 학교 돌봄교실과 지역 돌봄시설이 저학년 위주로 운영되고, 육아휴직과 근로시간 단축 제도도 이 시기를 전후해 종료되는 점이 주요 원인으로 지목됐다.

정책 전달 방식에 대한 개선 요구도 높았다. 응답자의 84.1%는 신청 여부와 관계없이 필요한 지원을 먼저 안내하는 ‘직권안내’를 희망했다. 시민이 직접 정책을 찾아 신청해야 하는 기존 방식에서 벗어나 선제적인 정보 제공이 필요하다는 의미다.

오현식 대표의원은 “저출생 대응은 신규 사업을 늘리는 것보다 기존 제도가 필요한 시민에게 제때 전달되고 실제 이용으로 이어지도록 하는 것이 중요하다”며 “초등학교 3학년 전후의 돌봄 공백을 보완하고 신청주의 중심의 지원 방식도 개선해야 한다”고 강조했다.

이어 “연구 결과가 정책 안내와 신청체계 개선, 기관 간 협력 강화는 물론 조례와 사업·예산에 반영될 수 있도록 후속 조치를 살피겠다”고 말했다.

전재운 의원, 아라뱃길 친수공간 이용 등 활성화 논의

인천광역시의회가 시민들의 이용 만족도가 낮은 경인아라뱃길 친수공간의 접근성과 편의성을 높이기 위한 개선 방안 마련에 나섰다.

▲‘아라뱃길 친수공간 이용 등 활성화 방안 연구회’ 기념촬영 ⓒ인천광역시의회

인천시의회 환경교통위원회 소속 전재운 의원(더불어민주당·서해구4)이 대표를 맡은 ‘아라뱃길 친수공간 이용 등 활성화 방안 연구회’는 지난 24일 시의회에서 연구용역 최종보고회를 열었다.

연구진이 시민 체험단 23명과 검암·시천 일대를 직접 조사한 결과, 현장 만족도는 5점 만점에 2.62점에 그쳤으며 가장 큰 불편 사항은 보행자와 자전거 동선 혼재(73%)로 나타났다. 시설 부족보다 기존 시설의 관리와 운영 미흡이 이용 활성화를 저해하는 주요 원인으로 분석됐다.

연구진은 위험요소 보수와 시천광장 일대 동선 분리 등 8천만\~1억6천만 원 규모의 단기 개선 과제를 우선 추진하고, 6개월 뒤 효과를 검증해 확대하는 방안을 제시했다. 특히 6천636세대가 입주하는 검암역세권 공공주택지구와 아라뱃길을 연결하는 보행로를 설계 단계부터 반영해야 한다고 강조했다.

전재운 의원은 “거창한 구상보다 주민들과 함께 기본적인 문제부터 해결하자는 취지로 연구를 진행했다”며 “당장 실행할 수 있는 과제부터 하나씩 추진해야 한다”고 말했다.

조성환 의원 발의, 기후대응기금 설치 조례안 상임위 통과

인천광역시의회 환경교통위원회 소속 조성환 의원(더불어민주당·계양구1)이 대표발의한 '인천광역시 기후대응기금 설치 및 운용 조례안'이 25일 제314회 제2차 정례회 환경교통위원회에서 원안 가결됐다.

▲조성환 인천시의회 의원 ⓒ인천광역시의회

조례안은 기후위기 대응과 탄소중립 정책을 안정적으로 추진하기 위해 기후대응기금을 설치하고 재원과 용도, 관리·운용 기준 등을 규정한 것으로, 내년부터 5년간 약 610억 원 규모로 조성될 예정이다.

기금은 일반·특별회계 전입금과 환경개선부담금 및 배출부과금 징수교부금, 기후·에너지 관련 법인 배당금, 온실가스 배출권 거래 수입금 등으로 마련한다. 기후위기 대응과 적응, 탄소중립 이행 사업, 녹색산업 금융지원, 기후대응 교육·홍보 및 국제협력 등에 활용하며 존속기한은 2031년 12월 31일까지다.

조 의원은 “단년도 일반회계 예산만으로는 기후위기 대응 사업을 지속적으로 추진하는 데 한계가 있다”며 “안정적인 재원 확보와 정부 기후대응기금 연계 기반을 마련한 만큼 기금이 취지에 맞게 운용되도록 살피겠다”고 말했다.

한편, 조례안은 본회의 의결을 거쳐 내년 1월 1일부터 시행될 예정이다.