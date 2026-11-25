▲(왼쪽부터)강정수 서구의회 의장, 윤원옥 중구의회 의장, 최옥술 유성구의회 의장, 성용순 동구의회 의장, 전석광 대덕구의회 의장 ⓒ대전 유성구의회

대전지역 5개 자치구 의회가 정책지원관 정수 확대를 요구하고 나섰다.

일부 구의회가 장기간 원구성 파행과 업무추진비 지급 논란을 빚어온 상황에서 의정활동에 대한 자성과 쇄신이 우선돼야 한다는 지적이 나온다.

대전광역시 자치구의회의장협의회는 25일 정례회의를 열고 기초의회 정책지원관 정수를 의원정수의 100%까지 확대해야 한다는 입장을 밝혔다.

지난 17일 국회 행정안전위원회 법안심사소위원회를 통과한 지방의회법 통합 조정안이 광역의회와 특례시의회의 정책지원관 채용 한도를 의원정수의 50%에서 100%로 확대하면서 기초의회를 제외한 데 따른 것이다.

정책지원관은 조례 제·개정과 예산안 심의, 행정사무감사 등에 필요한 자료 수집과 조사·분석 등 의원들의 의정활동을 지원하는 인력이다.

현재 대전지역 5개 자치구의회 의원은 모두 63명으로, 협의회 요구가 반영되면 정책지원관 채용 한도도 최대 63명으로 늘어난다.

최옥술 유성구의회 의장 겸 협의회장은 “전문적이고 독립적인 의정활동 수행을 위해 정책지원관은 중요한 인력”이라며 광역의회와 동일한 수준으로 정수를 확대해 줄 것을 요구했다.

그러나 최근 일부 자치구 의회가 보여준 행보를 고려하면 인력 확대 요구가 주민들의 공감을 얻을 수 있을지는 의문이다.

대덕구의회의 경우 원 구성을 둘러싼 여야 갈등으로 넉 달 넘게 의정공백을 초래한 데 이어 정상화 직후 교섭단체 신설과 대표의원 업무추진비 지급 근거를 담은 조례안을 추진해 ‘제 몫 챙기기’라는 비판을 받았다.

집행부에 대한 견제·감시와 민생현안 해결이라는 의회 본연의 역할을 충실히 수행했는지에 대한 점검 없이 권한과 인력 확대부터 요구하는 것이 적절하냐는 지적이다.

정책지원관 확대에 따른 지방재정 부담과 기존 지원인력의 운영성과, 의정활동 개선 효과 등도 검증해야 할 과제다.

의정 전문성 강화라는 제도적 취지가 설득력을 얻기 위해서는 지방의회 스스로 책임 있는 의정활동과 쇄신 노력을 보여주는 것이 선행돼야 한다.