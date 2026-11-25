더불어민주당 이건태 국회의원(경기 부천병)은 지난 24일 부천시 육아종합지원센터에서 제41차 현장정책간담회 '이건태가 찾아갑니다'를 열고 어린이집 보육 현장의 애로사항과 영유아 급·간식비 지원 방안을 논의했다.

25일 이건태 의원실에 따르면 이번 간담회에는 현유순 부천시어린이집총연합회장을 비롯해 관내 어린이집 원장 40여 명과 박순희 경기도의원이 참석했다.

▲부천 어린이집 현장 정책간담회 참석자들 기념촬영 ⓒ이건태 의원실

참석자들은 영유아 급·간식비 지원을 비롯해 △보육교직원 인건비 지원율 상향 △가정어린이집 인건비 현실화 △민간 미지원시설 인건비 지원 등 보육환경 개선을 위한 다양한 의견을 전달했다.

현재 국회에서는 만 5세 이하 영유아에게 양질의 급식과 간식을 균등하게 제공하기 위한 급·간식비 별도 지원 방안을 심사하고 있다.

이 의원은 "보육 현장의 목소리를 직접 들으며 개선이 시급한 과제들을 다시 한번 확인했다"며 "보육교직원 처우 개선과 시설 운영 지원 등 현안을 면밀히 검토해 실질적인 해결 방안을 마련하겠다"고 말했다.

이어 "국회 예산결산특별위원회 위원으로서 영유아 급·간식비 지원 예산을 비롯한 관련 예산이 반드시 통과될 수 있도록 힘쓰겠다"고 밝혔다.