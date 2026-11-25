▲금호타이어_2026 대한민국 지속가능성대회 수상.2026.11.24.ⓒ금호타이어

금호타이어가 지속가능성 평가에서 타이어 부문 4년 연속 1위에 오르며 환경·사회·지배구조(ESG) 경영의 지속성과 정보공개 투명성을 동시에 인정받았다.

금호타이어는 24일 서울 소공동 롯데호텔에서 한국표준협회가 주관하는 '2026 대한민국 지속가능성대회'에서 지속가능성지수(KSI) 타이어 부문 4년 연속 1위를 달성하고 지속가능성보고서상(KRCA)에서도 3년 연속 제조 부문 우수보고서로 선정됐다.

올해로 19회째를 맞은 대한민국 지속가능성대회는 기업의 이해관계자 조사를 기반으로 국내 민간기업과 공공기관의 사회적 책임 이행 수준 및 지속가능경영 역량을 종합적으로 평가하는 행사다.

금호타이어는 지속가능성지수 평가에서 ▲근로조건 ▲오염예방 ▲자원이용 ▲기후변화 ▲공정경쟁 ▲소비자 보건·안전 ▲지속가능소비 등 산업별 7대 핵심 지표를 바탕으로 지속가능경영 성과를 인정받았다.

지속가능성보고서상은 국제 지속가능경영 보고 기준인 GRI(Global Reporting Initiative)의 8대 원칙을 기반으로 정보의 정확성과 완전성, 균형성, 보고서 완성도 등을 종합적으로 평가한다.

금호타이어는 매년 지속가능경영보고서를 발간해 ESG 경영 성과와 주요 활동을 공개하고 있다.

특히 GRI를 비롯해 지속가능회계기준위원회(SASB), 기후 관련 재무정보공개 협의체(TCFD), 자연 관련 재무정보공개 협의체(TNFD) 등 글로벌 기준과 지침을 반영해 정보공개의 투명성과 신뢰도를 높인 점에서 긍정적인 평가를 받았다.

금호타이어는 글로벌 산업계에서 ESG 공시가 기업의 사회적 책임을 넘어 투자 판단과 공급망 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소로 부상하고 있다.

금호타이어의 지속가능성 평가 성과가 실질적인 글로벌 경쟁력으로 이어지기 위해서는 수상 실적을 넘어 탄소배출 저감과 노동환경 개선, 공급망 관리 등 구체적인 경영 성과를 객관적인 데이터로 입증하는 것이 향후 핵심 과제가 될 전망이며, 앞으로 국내외 ESG 공시 의무화 흐름에 선제적으로 대응하기 위해 ESG 데이터 관리체계를 고도화하고 정보공개의 신뢰성과 공시 역량을 지속적으로 강화할 방침이다.

정일택 금호타이어 사장은 "4년 연속 지속가능성지수 1위와 3년 연속 우수보고서상 수상은 당사의 지속가능경영 실천 성과와 이해관계자 소통 노력을 함께 인정받았다는 점에서 의미가 크다"며 "향후 국내외 ESG 공시 의무화 추세에 선제적으로 대응하고 신뢰도 높은 정보를 제공할 수 있도록 ESG 데이터 관리체계 고도화와 공시 역량 강화에 더욱 힘쓰겠다"고 말했다.