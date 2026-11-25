▲이기형 김포시장이 25일 제272회 김포시의회 정례회에서 시정연설을 하고 있다.ⓒ김포시

이기형 김포시장이 25일 제272회 김포시의회 정례회에서 ‘2027년도 예산안 제출에 즈음한 시정연설’을 통해 민선 9기 첫 본예산안과 내년도 시정 운영 방향을 밝혔다.

이 시장은 “고단한 아침을 끝내고, 시민과 함께 김포의 대도약을 시작합니다”라는 주제로 △막힘없는 교통도약 △활력 넘치는 경제도약 △꿈을 키우는 교육도약 △품격 있는 문화도약 △모두가 따뜻한 복지도약 등 2027년도 5대 도약 핵심사업을 제시하며 김포의 대도약을 향한 강한 의지를 피력했다.

특히 이 시장은 이날 예산안 설명에 앞서 국토교통부가 발표한 3만 7000 호 규모의 ‘김포아라 공공주택지구’에 대한 시의 입장을 재차 강조했다.

이 시장은 “도로 하나, 철도 하나 제대로 갖추지 못한 채 아파트만 먼저 들어섰던 지난날의 고통을 김포는 두 번 다시 되풀이할 수 없다”며 △서울 9호선 직결과 5호선 김포 연장 등 광역교통대책 전면 수용 △임대주택 공급에 따른 시 세수 감소분 국비 보전 △평화경제특구 지정을 통한 자족기능 확보 △원주민에 대한 합리적 보상 및 권익 보장 등 정부에 공식 요구한 4대 선결 조건을 강조했다.

이어 “이 네 가지는 타협의 대상이 아니라, 김포의 생존권을 지키기 위한 배수진”이라며 해당 요구가 사업계획에 온전히 반영될 때까지 흔들림 없이 대응하고, 선(先)교통·자족 원칙이 반드시 관철될 수 있도록 지역 국회의원과 도의원, 시의원 등과 긴밀히 공조하겠다고 밝혔다.

이 시장은 내년도 첫 번째 핵심사업으로 △막힘없는 교통도약을 제시했다. 서울 5호선 김포 연장은 이번 임기 안에 눈에 보이는 성과로 증명하겠다며, 예비타당성조사 통과 이후 행정절차가 지연되지 않도록 하고 기본계획에 추가 역사가 반드시 반영될 수 있도록 경기도, 대도시권광역교통위원회와 끝까지 협의하겠다고 밝혔다.

서울 9호선 김포 연장, 인천 2호선 김포~고양 연장, 골드라인 학운~검단 연장 등 철도망 확충을 추진하고, 김포한강2를 비롯한 대규모 입주에 앞서 철도와 도로가 먼저 놓이도록 하겠다는 방침이다.

또한 골드라인 전동차 5편성 투입을 마무리해 배차간격을 2분대 초반으로 단축하고, 올림픽대로 버스전용차로는 서울시, 대도시권광역교통위원회와 신속히 합의해 실시설계에 착수할 계획이다. 고양·파주시와 협력해 일산대교 출퇴근 통행료 전면 무료화도 끝까지 관철하겠다는 의지를 밝혔다.

두 번째 핵심사업으로는 △활력 넘치는 경제도약을 제시했다. 김포페이 충전한도를 월 50만 원으로 상향해 가계 부담을 덜고 지역 내 소비를 촉진하는 한편, 소상공인 특례보증 확대와 운전자금 대출이자 지원을 통해 골목상권에 활력을 불어넣겠다는 방침이다.

구래동 상권을 골목형상점가로 지정하고, 라베니체와 사우동 먹거리촌에는 디지털 마케팅을 지원한다. 김포제조융합혁신센터에는 창업보육센터를 새로 조성하고, 중소기업의 스마트공장 구축부터 사후 컨설팅까지 지원할 계획이다.

아울러 미취업 청년에게 월 50만 원의 취업장려금을 지원하고, 청년지원센터는 구래동을 시작으로 통진, 운양 등으로 확대한다. 미래 성장동력 확보를 위한 평화경제특구 유치와 대명항 국가어항 지정·고시에도 힘을 쏟을 계획이다.

세 번째 핵심사업은 △꿈을 키우는 교육도약이다. 김포고와 마송고를 거점으로 인공지능(AI)·소프트웨어(SW) 교육을 심화하고, 대학 연계 진로진학 멘토링을 확대한다. 면 지역 중·고등학생 대중교통비를 추가 지원하고, 15개교 통학차량 지원도 이어가는 등 학생들의 통학 여건을 개선할 방침이다.

수년간 시민들의 기다림이 이어졌던 장기동 청소년 복합문화센터 건립을 정상화해 체육관과 수영장, 동아리실 등을 갖춘 청소년 공간으로 완성하는 한편, 성인 문해교육과 가까이배움터 야간·주말 강좌도 확대해 누구나 일상에서 배울 수 있는 도시를 만들어 나갈 계획이다.

네 번째 핵심사업으로는 △품격 있는 문화도약을 꼽았다. 김포문화예술회관 건립을 정상화해 내년도 기본계획 수립에 착수하고, 장기금빛체육센터는 중앙투자심사를 통과시켜 착공 기반을 마련하겠다는 방침이다. 통진 여울 복합문화교류센터와 김포본동 어울림센터의 차질 없는 추진에도 행정력을 집중한다.

이 시장은 철책에 갇혀 있던 한강을 시민의 품으로 돌려주겠다는 의지도 밝혔다. 백마도 개방과 한강 8.4km 경계철책 철거를 위한 군 협의 및 대체시설 설치를 마무리하고 친수공간 조성을 준비할 계획이다.

계양천 야간경관 조성사업은 풍무동에 이어 사우동 구간까지 내년 상반기 중 마무리하고, 굴포천 산책로도 정비한다. 전류리 포구와 신안항·고양항 어촌뉴딜 3.0 사업을 통해 한강과 서해를 잇는 수도권 제일의 관광벨트를 조성하겠다는 구상이다.

마지막 핵심사업은 △모두가 따뜻한 복지도약이다. 이 시장은 풍무역세권 700병상 규모의 인하대 메디컬캠퍼스 조성을 위한 관계기관 TF 구성을 마쳤다며, 인허가 절차를 적극 지원해 2028년 대학원 개교, 2031년 500병상 개원, 2038년 200병상 증설까지 차질 없이 추진하겠다고 밝혔다.

달빛어린이병원과 응급의료센터를 연계한 야간 진료체계를 갖추는 한편, 신도시 통합사회복지관 건립을 본격 추진해 노인, 장애인, 아동, 정신건강 등 다양한 복지서비스를 한곳에서 누릴 수 있는 복지 거점을 조성할 계획이다. 소득·주거·교통·돌봄을 아우르는 ‘김포형 기본사회 5개년 계획’ 수립과 관련 조례 제정도 추진한다.

아이 낳고 키우기 좋은 김포를 만들기 위해 첫째 아이 출산축하금 50만 원을 신설하고, 백일해 백신 접종비 전액 지원과 가다실9가(HPV) 백신 무료접종을 시작한다. 고가 육아용품 무료 대여와 공공예식장 ‘웨딩라운지’ 운영을 통해 출산·육아 가정과 신혼부부의 부담도 덜어줄 계획이다.

이와 함께 신곡지구 자연재해위험개선지구 정비사업 설계 착수, 도로 하부 합동탐사, 구래파출소 신설 지원, 방범 CCTV 확충 및 AI 보안관제 등을 통해 재난과 범죄로부터 안전한 도시 조성에도 힘쓸 방침이다.

이기형 시장은 “기존 사업 전반에 걸쳐 강도 높은 세출 구조조정을 단행했다”며 “그렇게 마련한 재원은 민생 안정, 지역경제 활성화, 교통과 안전 등 시민의 삶과 직결되는 사업에 집중했다”고 밝혔다.

이어 “고단한 아침을 끝내고, 김포의 대도약을 시작하겠다”며 “말이 아니라 행동으로, 약속이 아니라 결과로 답하겠다. 그리고 처음부터 끝까지, 오직 시민만 보고 가겠다”고 강조했다.

한편, 김포시가 김포시의회에 제출한 내년도 예산안의 총규모는 1조 8482억 원이다. 이는 올해보다 747억 원(4.21%) 증가한 규모로, 일반회계 1조 6022억 원, 특별회계 2460억 원이다.

일반회계의 주요 분야별로는 교통 1562억 원, 경제 활성화 359억 원, 농어촌 활력 415억 원, 교육 410억 원, 문화·관광 576억 원, 복지·보건 8365억 원, 안전 126억 원, 환경 1002억 원, 국토·지역개발 438억 원이 편성됐다.