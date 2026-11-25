심각한 경영난을 겪고 있는 아이쿱자연드림이 25일 경영 위기를 초래한 책임에 대해 공식 사과하고 6개월 내 정상화 추진 의지를 밝혔다.

아이굽자연드림은 이날 구례 자연드림 아이쿱홀에서 기자회견을 열고 '아이쿱자연드림 경영위기 사과 및 정상화 대책'을 발표했다.

박동호 ㈜자연드림 신임대표는 발표문을 통해 "그동안 아이쿱자연드림의 가치를 믿고 함께 해 주신 조합원·생산자·직원·지역사회 여러분께 머리 숙여 사죄드린다"고 운을 뗐다.

▲25일 아이쿱자연드림 경영진들이 구례자연드림파크 아이쿱홀에서 경영 위기를 초래한 책임에 대해 공식 사과하며 고개를 숙이고 있다.2026.11.25.ⓒ프레시안(지정운)

박 대표는 "조합원 여러분이 맡겨주신 소중한 자금으로 친환경 농식품의 생산과 유통기반을 일구고, 연간 6800억 원에 넘는 매출을 기록하기도 했으나, 저희는 그 믿음을 지키지 못했다"며 "조합원 차임금 상환과 생산자 물품대금이 늦어지고 사업장과 인력을 감축하는 과정에서 직원과 지역사회까지 고통을 드렸다"고 고개를 숙였다.

그는 "위기의 원인은 저희 경영에 있었다"며 "새로운 사업에 재원을 쏟는 동안 시장의 변화를 제대로 살피지 못했고, 관계 법인 사이의 자금 차입과 대여로 한 곳의 어려움이 전체로 번지는 구조를 끊어 내지 못한 결과 소중한 조합원 자산을 지키지 못했다"고 경영 실패를 인정했다.

이어 "경영 위기의 원인과 책임을 명확히 밝혀 필요한 조치를 취하고, 의사 결정과 내부 통제 체계를 바로 잡아 다시는 같은 일이 반복되지 않도록 하겠다"고 약속했다.

그러면서 "6개월 내 영업 및 공급 체계 정상화를 위해 △조합원 차입금·물품 대금 상환 △사업 조직·인적 구조 쇄신과 매출 회복 △단계적 자산 정리를 추진하겠다"며 "다시 기본으로 돌아가 건강한 사업 구조를 반드시 회복하겠다"고 강조했다.

아이쿱자연드림은 소비자 조합원과 생산자가 함께 운영하는 생활협동조합 브랜드다. 친환경 농식품 유통을 주력으로 성장해왔으나 최근 자금 유동성 악화로 조합원 차입금 1470억 원을 비롯해 물품대금 800억 원을 상환하지 못하며 사업장 축소와 인력 감축 등 어려움을 겪고 있다.

실제 전국에 있던 총 74개 법인 중 40여 개 법인이 남아있고, 최대 4000명에 달하던 고용 인원도 2024년 3100여 명으로 줄었고, 2025년에는 2150여 명, 올해는 1300여 명까지 감소했다.

구례 자연드림파크의 경우 20개 법인에서 300여 명이 근무했으나 현재 11개 법인에 120명 정도가 근무한다는 것이 아이쿱자연드림 관계자의 설명이다.

이처럼 아이쿱자연드림이 어려운 상황에 처한 것은 시장 환경을 제대로 읽지 못한 채 너무 앞서 치유산업에 진출했기 때문이란 진단이 나왔다.

오귀복 전 아이쿱자연드림 대표는 "성장하던 친환경 유기농 시장에 이어 다음 시장인 치유산업 진출을 위해 항암 및 만성질환 도움 식품사업, 요양병원과 조합원 서비스를 위한 호텔까지 다양한 사업을 복합적으로 시도했으나 시장 환경이 녹록치 않았다"고 말했다.

이는 신규 사업에 과도한 재원을 투입했지만 투입 대비 산출이 기대치를 충족하지 못하며 자금 유동성 위기를 겪었다는 것으로, 시장 변화에 제대로 대응하지 못한 경영 실패 를 인정한 발언으로 풀이된다.