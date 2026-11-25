인천광역시가 문학경기장 일원에 추진 중인 문학 K-컬처파크에 e스포츠 콘텐츠 도입을 검토하며 복합문화공간 조성에 속도를 내고 있다.

인천시는 (사)한국e스포츠협회와 문학 K-컬처파크 조성사업의 e스포츠 분야 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 25일 밝혔다.

▲인천광역시청 전경 ⓒ인천광역시

협약에 따라 두 기관은 K-컬처파크 내 e스포츠 콘텐츠 도입과 시설 활용 방안을 비롯해 국내외 e스포츠 대회 및 행사 유치, 대회 운영과 시설 조성에 필요한 전문적·기술적 자문 등에 협력하기로 했다.

시는 한국e스포츠협회의 전문성을 바탕으로 국내외 대회 개최에 필요한 시설 요건과 운영모델을 검토하고, 이를 문학 K-컬처파크 조성 기본계획에 반영할 방침이다.

특히 시는 문학경기장 일원을 대상으로 문화체육관광부의 '스포츠·공연 복합형 돔구장 건립사업 후보지 선정 공모' 참여를 준비하고 있다. 2만 석 이상 4만 석 미만 중규모 부문에 참여해 공연과 K-콘텐츠 중심의 복합공간 조성 방안을 제안할 계획이다.

이와 함께 12개월간 진행되는 기본계획 및 사전타당성조사 용역을 통해 건립 타당성과 수요, 운영모델, 재원 조달 및 주변 지역과의 연계 방안 등을 종합적으로 검토한다. 정부 공모 결과와 관계없이 용역 결과를 토대로 자체 사업모델도 발굴할 예정이다.

시는 e스포츠를 비롯한 다양한 K-콘텐츠를 접목해 청년층과 국내외 방문객이 즐겨 찾는 문화·여가 공간을 조성한다는 구상이다. 현재 진행 중인 시민 설문조사 결과도 향후 사업계획과 시설 활용 방안에 반영할 계획이다.

음현규 시 문학혁신과장은 “한국e스포츠협회의 자문을 바탕으로 국내외 e스포츠 대회 유치에 필요한 시설 요건과 운영 방안을 구체화하겠다”며 “문학 K-컬처파크를 시민들이 체감할 수 있는 문화·여가 인프라로 조성해 나가겠다”고 말했다.