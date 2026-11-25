▲건강보험공단 동두천연천지사 연천운영센터 원종일 센터장ⓒ건보 동두천연천지사

우리 연천군은 인구 감소와 빠른 고령화로 노인 인구비율이 34%를 넘어 이미 초고령사회에 깊이 진입했다. 특히 넓은 면적 대비 병·의원과 복지 시설이 일부 읍·면에 집중되어 있고, 대중교통 이용이 불편한 오지 마을 어르신들은 의료와 돌봄의 사각지대에서 생활하고 있다.

이러한 지리적·구조적 한계를 극복하고, “내가 나고 자란 정든 연천에서 끝까지 삶을 누릴 수 있게 하자”는 취지에서 출발한 것이 바로 '연천형 지역사회 통합돌봄' 이다.

이에 연천군 지역 특성을 고려한 맞춤형 돌봄의 필요성이 대두되고 있으므로 첫 번째로 연천읍·전곡읍 외 외곽 지역 어르신들을 위해 찾아가는 방문진료, 이동지원, 방문간호 서비스를 강화하여 병원 문턱을 낮춰 의료·복지 접근성 격차를 해소하고, 두 번째로 홀몸 어르신 비중이 높은 농촌 마을의 특성상 이웃이 이웃을 돌보는 마을 단위 돌봄 안부 확인 시스템을 활성화하며, 세 번째로 고령자의 낙상 사고 예방을 위해 주택 내 문턱 제거, 손잡이 설치, 경사로 정비 등 연천군 실정에 맞는 주거 환경 개선 사업을 함께 추진, 안전한 주거환경 조성을 위해 노력하여야 한다.

연천군 통합돌봄의 성공적 정착을 위해 선결과제는 지자체와 보건소, 복지관은 물론, 접경지역이라는 지역 특성을 반영해 인근 군부대 의료 자원 및 지역 사회단체와의 다각적 협력체계를 구축하여야 하며, 읍·면 행정복지센터를 중심으로 복지·의료·돌봄 상담을 한 번에 해결할 수 있는 맞춤형 창구를 더욱 세밀하게 운영하고 가사 지원, 재활 운동 프로그램 등 일상에 직접적인 도움이 되는 서비스를 지속 확대해야 한다.

따라서 국민건강보험공단 동두천·연천지사는 연천군민 모두가 서로를 보듬는 ‘따뜻한 공동체’를 만들어가는 과정에서 지역사회 단체와 군민을 연결하는 가교가 되어, 군민이 필요한 서비스를 이용할 수 있도록 역량을 집중해야 하고, 병원이나 시설이 아닌 정든 이웃과 소통하며 살아가실 수 있도록 지원하여 어르신들의 웃음소리가 마을마다 울려 퍼지는 행복한 연천군이 되도록 모두의 관심과 응원이 필요한 때이다.

<건강보험공단 동두천연천지사 연천운영센터 원종일 센터장>