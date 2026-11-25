25일 코스피지수가 6%대 급락하며 전날 상승분을 모조리 반납했다.

이날 코스피는 전장 대비 308.52(-6.16%) 하락한 4697.51로 장을 마감, 4700선이 무너졌다. 5000선을 회복했던 전날의 상승세가 곧바로 붕괴했다.

젠슨 황이 엔비디아 최고경영자(CEO)로 복귀했다는 소식에 따른 시장 호재는 하루만에 끝났다.

외국인이 1조9000억 원에 달하는 순매도세를 보였고 개인이 1조4000억 원어치 순매수세를 기록했다.

간밤 뉴욕증시가 무너지자 코스피도 곧바로 이 흐름을 따른 것으로 풀이된다. 뉴욕증시에서 엔비디아가 6% 가까이 급락했고 필라델피아 반도체지수도 7.9% 급락했다.

이에 더해 미국무역대표부(USTR)가 한국을 포함한 16개 주요 교역국을 대상으로 추가 관세를 매길 것이라는 보도가 나오면서 시장 심리가 얼어붙었다.

이날 장이 흔들리면서 오전 9시 8분에는 코스피에 매도 사이드카가 발동됐다. 올해 들어 62번째다.

삼성전자는 전장 대비 1만8700원(-9.87%) 급락해 17만700원으로 장을 마쳤다. SK하이닉스는 12만8000원(-11.05%) 하락해 103만 원을 기록했다.

코스닥은 15.24(-2.29%) 하락한 650.64로 장을 마쳤다.