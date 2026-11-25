오중기 더불어민주당 경북도당위원장이 산불 피해 주민들의 실질적인 피해보상과 일상 회복을 위해 정부와 주민 간 소통 창구 마련에 나섰다.

오 위원장은 25일 경북도당에서 경북 산불피해 대책위원회(이하 대책위)와 간담회를 갖고 산불 피해 주민들의 생활 실태와 피해보상 문제, 향후 지원 대책 등을 논의했다.

이날 대책위는 산불 피해 주민들이 여전히 어려움을 겪고 있다며 정부 차원의 실질적인 피해보상 대책 마련을 촉구했다. 특히 산불 특별법 제정 취지가 피해 주민들의 일상 회복에 있는 만큼 정부 주도의 일방적인 지원책에서 벗어나 정책 수립 과정에 피해 주민들의 목소리가 충분히 반영돼야 한다고 강조했다.

또한 대책위는 용역보고서에 피해 규모에 따른 구체적인 보상 기준과 방식 등 실질적인 피해보상 방안이 담겨 있지 않다고 지적했다. 정부가 제시한 지원책과는 별개로 피해 주민들이 지속적으로 요구해 온 피해보상 문제를 해결할 구체적인 대책이 마련돼야 한다는 입장이다.

이에 오 위원장은 재건위원회 구성 현황을 살펴보는 한편, 피해 주민들의 보상 요구가 용역보고서에 충분히 반영됐는지 재검토할 필요가 있다는 대책위의 의견에도 일부 공감했다. 아울러 민주당 소속 지방의원들이 산불 피해 대책 마련을 위한 기자회견을 개최하는 방안도 언급했다.

오 위원장은 집권 여당으로서 산불 피해 주민들의 어려움을 지속적으로 살피고, 주민들의 요구가 정부에 전달돼 실질적인 후속 대책으로 이어질 수 있도록 경북도당이 정부와 대책위 사이에서 대화의 가교 역할을 하겠다는 뜻을 밝혔다.

산불 특별법 제정 이후에도 구체적인 피해보상 기준과 지원 방식을 둘러싼 주민들의 요구가 이어지고 있는 가운데, 이번 간담회가 정부와 피해 주민 간 직접적인 소통과 실질적인 피해보상 대책 마련으로 이어질지 주목된다.