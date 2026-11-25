경북도의회 정윤태 의원(울릉·국민의힘)이 어촌인구 감소와 고령화로 어려움을 겪고 있는 수산업의 경쟁력을 높이기 위해 전국 최초로 수산기자재산업 육성과 스마트화를 위한 조례 제정에 나섰다.

정 의원이 대표발의한 ‘경상북도 수산기자재산업 육성 및 스마트화 촉진 지원 조례안’은 수산기자재의 연구개발부터 산업 기반 조성, 현장 보급, 관련 기업 육성과 판로 확대까지 체계적으로 지원하는 것을 골자로 한다.

주요 내용은 △5년 단위 수산기자재산업 육성계획 수립·시행 △산업 현황 및 기술 수준 실태조사 △스마트 수산기자재 연구개발·실증·상용화 △기자재 임대 및 우수 기자재 보급 △기업 육성과 판로·수출 확대 △전문인력 양성 및 산·학·연 협력체계 구축 △수산기자재 클러스터 조성 및 재정지원 등이다.

최근 수산업은 기후변화와 어촌인구 감소, 어업인 고령화에 따른 인력난, 생산비 상승 등이 맞물리면서 어려움이 가중되고 있다. 특히 울릉도와 같은 섬 지역은 어업이 지역경제에서 차지하는 비중이 큰 만큼 어업 현장의 기계화·자동화·지능화를 통한 노동력 절감과 생산성 향상이 중요한 과제로 떠오르고 있다.

이번 조례안은 기존 어업인에 대한 직접적인 지원을 넘어 수산기자재산업 자체의 경쟁력을 강화하는 데 초점을 맞췄다는 점에서 주목된다. 첨단 기술개발과 우수 기자재의 현장 보급을 연계해 어업인의 작업환경을 개선하고 관련 기업의 성장 기반도 마련하겠다는 취지다.

정 의원은 “울릉도와 같은 섬 지역은 어업이 지역경제를 지탱하는 중요한 산업이지만, 인력 부족과 생산비 부담으로 어려움이 커지고 있다”며 “수산기자재의 첨단화와 산업 육성을 통해 어업 현장의 생산성을 높이고 실질적인 변화를 만들어야 한다”고 강조했다.

이어 “조례 제정이 단순한 제도 마련에 그치지 않고 기술개발과 우수 기자재 보급, 기업 육성 등 구체적인 정책으로 이어져 경북 수산업의 경쟁력을 높일 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

한편 이번 조례안은 오는 12월 9일 열리는 제367회 경상북도의회 제2차 정례회 제3차 본회의에서 최종 심의·의결될 예정이다.