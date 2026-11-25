경기 광명시가 경기도를 대표하는 5만 석 규모 스포츠·공연 복합형 돔구장 후보지로 선정되면서 문화체육관광부의 최종 입지 선정을 위한 본격적인 유치전에 나섰다.

광명시는 지난 13일 경기도에 공모 제안서를 제출한 뒤 19일 현장실사와 24일 발표 평가를 거쳐 경기도 대표 후보지로 선정됐다고 25일 밝혔다.

▲박승원 광명시장 등 돔구장 유치 범시민 서명운동 모습 ⓒ광명시

이번 평가에서 시는 KTX 광명역을 중심으로 한 광역교통망과 수도권 배후 수요, 광명시흥 3기 신도시 개발계획과의 연계성을 주요 경쟁력으로 제시했다. 특히 신도시 개발과 연계해 기반시설을 효율적으로 구축하고 사업의 안정성을 높일 수 있다는 점을 강조했다.

시는 앞으로 경기도와 협력해 사업 실현 가능성과 입지 경쟁력을 구체화한 제안서를 보완하고, 다음 달 8일까지 문화체육관광부에 제출할 계획이다. 문체부는 연내 사업제안서 접수와 평가를 거쳐 최종 입지를 선정할 예정이다.

돔구장 유치를 위한 시민 공감대도 확대되고 있다. 시는 시민설명회와 범시민 서명운동을 추진했으며, 지난 20일 기준 서명 참여자는 1만8529명으로 집계됐다.

시는 지난해 7월 정책전담팀(TF)을 구성한 이후 타당성 조사와 기본계획 수립 용역, 관계기관 협의, 전문가 자문 등을 진행해 왔다. 지난 달는 박승원 시장과 임오경 국회의원(광명갑)이 문화체육관광부 장관을 만나 사업 추진 방향과 유치 필요성을 설명하기도 했다.

박승원 시장은 "이번 선정은 광명시의 우수한 입지 경쟁력과 시민들의 염원, 그동안의 유치 노력이 함께 만들어 낸 값진 성과"라며 "스포츠·공연 복합형 돔구장을 반드시 유치해 광명시가 대한민국의 문화 중심지로 도약할 수 있도록 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.