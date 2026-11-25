▲애니메이션 '플라이 홈'의 한 장면 ⓒ스튜디오 홀호리(주)

국내 애니메이션 콘텐츠 개발사인 스튜디오 홀호리(주)(Studio Holhory Co.,Ltd.)가 프랑스의 독립 애니메이션 제작·배급사 오투르 드 미뉘(Autour de Minuit)와 애니메이션 공동제작을 위한 업무협약을 체결했다.

협약 내용은 세계적인 철새도래지인 순천만을 배경으로, 고향을 찾아 먼 길을 날아가는 철새들의 여정을 통해 가족과 성장, 서로 다른 존재에 대한 이해와 포용이라는 주제를 담은 장편 2D 애니메이션 <플라이 홈>의 공동제작이다.

스튜디오 홀호리(주)는 2003년 설립된 한국의 애니메이션 제작사로, 친환경·교육·사회적 가치 등을 담은 콘텐츠를 주로 개발해 왔으며, 극장판 애니메이션 <달빛궁궐>과 TV 시리즈 <하얀물개>, 단편 애니메이션 <베개아기>, <우산과 미꾸라지> 등을 제작한 바 있다.

오투르 드 미뉘는 2001년 프로듀서 니콜라 슈메르킨(Nicolas Schmerkin)이 설립한 파리를 기반으로 활동하는 독립 애니메이션 제작·배급사로 작가주의적이고 실험적인 애니메이션부터 장편 및 TV 애니메이션까지 다양한 프로젝트를 제작·배급하고 있으며, 세계적인 애니메이션 페스티벌과 국제 영화시장에서 작품성을 인정받아 왔다.

스튜디오 홀호리 관계자는 "이번 협약은 홀호리가 추진해 온 애니메이션 프로젝트가 유럽의 전문 제작·배급사와 연결돼 국제 공동제작으로 발전할 수 있는 기반을 마련했다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 순천 뿐 아니라 한국의 자연과 문화적 특색을 담은 창작 콘텐츠를 지속적으로 개발하고, 국제적인 제작 네트워크를 통해 세계 관객과 만날 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

스튜디오 홀호리는 작품의 주무대인 순천만의 문화·생태적 특성을 살리기 위해 순천지사 '남도의 홀호리'를 제작거점으로 지역특화 콘텐츠의 국제 경쟁력을 높이는 데 주력하는 한편, 이번 협약을 계기로 한국과 프랑스의 독립 애니메이션 교류 확대를 통해 해외 진출, 배급 가능성 등을 단계적으로 검토할 계획이다.