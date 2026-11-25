전국학교비정규직연대회의가 오는 27일 교육공무직원 총파업을 예고한 가운데 경북교육청이 학교 급식과 돌봄 등 교육활동 공백을 최소화하기 위한 비상 대응체계에 들어간다.

경북교육청은 25일 총파업 대응 업무 매뉴얼을 마련하고 급식·돌봄·특수교육·유아교육 등 파업에 따른 차질이 우려되는 분야별 대응 방안을 수립했다고 밝혔다.

특히 학교별 파업 참여 인원과 급식 및 돌봄 운영 상황을 신속하게 파악하기 위해 도교육청과 교육지원청, 일선 학교를 연결하는 보고체계를 구축하고, 파업 전날인 26일부터 파업 종료 시까지 상황실을 운영할 계획이다.

앞서 경북교육청은 지난 23일 부교육감 주재로 본청 관련 부서와 교육지원청 관계자들이 참여하는 화상회의를 열고 분야별 준비 상황과 파업에 따른 예상 문제점 등을 점검했다.

급식 운영에 차질이 예상되는 학교는 학교별 여건에 따라 대체식 제공과 학사일정 조정 등을 검토한다. 돌봄과 특수교육, 유아교육 분야는 파업에 참여하지 않는 인력과 학교 내 가용

인력을 활용해 학생들의 교육활동과 안전 관리에 공백이 발생하지 않도록 대응할 방침이다.

임종식 교육감은 “총파업으로 학생들의 교육활동과 급식·돌봄 등 필수 교육서비스에 차질이 발생하지 않도록 철저히 준비하겠다”며 “교육지원청과 학교, 관련 부서가 긴밀히 협력해 학생과 학부모의 불편을 최소화하고 학교 현장이 안정적으로 운영될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.