▲성성호수공원 로컬푸드 직매장 조성사업을 둘러싼 갈등이 깊어지고 있어 논란에 중심에 있는 천안시의회 장혁 의원과 천안시 김충구 정책보좌관을 만났다 ⓒ프레시안(장찬우 기자)

충남 천안시의 성성호수공원 로컬푸드 직매장 조성사업을 둘러싼 갈등이 깊어지고 있다.

장기수 천안시장의 공약사업인 로컬푸드 전문직매장 건립을 두고 장혁 천안시의원(무소속·불당1·2동)이 연일 문제를 제기하면서 인근 아파트 주민들의 반발이 확산하고 있다.

농민단체 역시 안정적인 농산물 판로 확보와 농가 소득 증대를 위해 직매장 건립이 필요하다는 입장이어서 자칫 농민과 도시주민 간 갈등으로 번질 수 있다는 우려도 나온다.

그러나 양측의 주장을 들여다보면 지역 농산물 소비 확대와 농가 소득 증대, 시민들에게 건강한 먹거리를 공급해야 한다는 정책적 목표에는 큰 이견이 없다.

입지 선정과 예산 투입의 우선순위, 사업추진 절차와 운영방식에서 견해차를 보이고 있다.

특히 천안시는 논란이 된 농민단체 사무실과 농가레스토랑을 제외하고 작은도서관과 문화·체육시설 등 주민편익시설을 배치하는 방안을 검토하고 있는 것으로 확인됐다.

주민 요구사항과 사업비, 타당성 등을 종합해 원점에서 사업을 재검토하겠다는 입장도 밝혔다.

이에 <프레시안>은 장 의원이 그동안 블로그에 게시한 글 28건과 시정질문 등을 통해 제기한 문제를 종합하고, 천안시 먹거리 정책을 담당하는 김충구 농업정책보좌관에게 서면답변을 요청했다.

양측의 입장을 주요 쟁점별로 정리하고 갈등 해소의 가능성을 살펴봤다.

■왜 하필 성성호수공원인가…주민 휴식권과 통학 안전은

장혁 | “시민을 위해 마련된 공공부지, 주민편익시설이 우선”

장 의원이 가장 강하게 문제를 제기하는 것은 직매장 입지다.

성성호수공원 주변 사업대상지는 도시개발 과정에서 학교용지 확보와 연계해 마련된 공공기여 부지인 만큼 주민들의 생활환경 개선과 공공시설 확충에 우선 활용해야 한다는 주장이다.

직매장 건립으로 잔디광장과 피크닉 공간이 줄어들고, 농산물 운송차량과 장보기 차량이 유입되면서 인접한 신설 초등학교 학생들의 통학 안전에도 영향을 미칠 수 있다고 지적했다.

천안시의 자체 입지 비교 자료에도 잔디광장 축소에 따른 주민 불만과 주차환경 악화 가능성이 명시돼 있다는 점을 근거로 제시했다.

주민들이 요구하는 도서관과 수영장, 문화·체육시설은 부지와 예산 부족을 이유로 미뤄두면서 농산물 판매시설을 우선 건립하는 것은 행정의 우선순위에 맞지 않는다는 입장이다.

김충구 | “6만명 거주할 신도시…주민편익시설 함께 검토”

김 보좌관은 대규모 배후 주거단지와 소비자 접근성을 입지 검토의 주요 근거로 제시했다.

당초 장기수 시장의 로컬푸드 전문직매장 공약은 5곳이었으나 공약 이행 검토 과정에서 청수호수공원과 성성호수공원, 신방통정지구 등 3곳으로 축소됐다.

토지매입비 부담을 줄이고 소비자 접근성을 높이기 위해 아파트 밀집지역의 공공부지를 중심으로 검토했다는 설명이다.

천안시가 제시한 자료에 따르면 성성호수공원 주변은 2029년 말까지 2만4915세대, 6만1445명이 거주하는 대규모 주거단지로 성장할 전망이다.

김 보좌관은 이러한 배후수요를 고려할 때 지역 농산물 전문직매장이 필요하다는 입장이다.

다만 직매장만을 건립하는 것이 아니라 주민들이 요구하는 작은도서관과 문화·체육시설 등 복합 커뮤니티 공간을 함께 배치하는 방안을 검토하겠다고 밝혔다.

■ 농민단체 사무실과 레스토랑, 실제 들어서나

장혁 | “시민 세금으로 특정단체 공간 마련하는 것은 부적절”

장 의원은 초기 건축구상에 농민단체 사무실과 농가레스토랑, 대규모 회의실 등이 포함된 점을 들어 사업의 공공성에 의문을 제기했다.

막대한 시민 세금을 투입해 건물을 지은 뒤 특정 단체에 사무공간과 운영권을 제공하려는 것 아니냐는 주장이다.

일부 로컬푸드 생산농민들이 지난 지방선거 과정에서 장기수 시장을 지지한 사실을 언급하며 정치적 이해관계가 사업에 반영된 것은 아닌지도 따져봐야 한다고 주장했다.

김충구 | “초기 구상에는 포함…9월 21일 시장이 제외 지시”

김 보좌관은 초기 사업 구상에 농가 레스토랑과 농민단체 사무실 등이 포함됐던 사실을 인정했다.

당초 연면적 1650㎡ 규모의 3층 건물을 구상하면서 1층에는 직매장과 반려식물병원, 편의시설을, 2층에는 농가 레스토랑과 소비자 교육시설을, 3층에는 회의실과 사무실 등을 배치할 계획이었다는 것이다.

농가레스토랑은 완주군의 사례를 참고해 지역 농산물을 활용한 음식 판매와 소비자 체험공간으로 구상했다.

농민단체 사무실은 기존 농업경영인회 회관에 입주하지 못한 여러 단체가 공동으로 활용할 수 있도록 검토했다고 설명했다.

그러나 지난 9월 21일 장기수 시장이 현장을 방문해 사업계획을 보고받은 자리에서 농가 레스토랑과 농민단체 사무실 등을 제외하고 주민편익시설을 배치하는 방향으로 재검토할 것을 지시했다고 밝혔다.

김 보좌관은 초기 구상안이 그대로 실행되는 것처럼 알려지는 것은 현재의 사업 검토 상황과 다르다고 강조했다.

천안시는 가능하면 1층에 로컬푸드 직매장과 반려식물병원을 배치하고 상층부에는 작은도서관과 문화·체육시설 등을 조성하는 방향을 검토하고 있다.

다만 구체적인 시설 배치와 규모는 확정되지 않았다. 초기 구상에 대한 장 의원의 특혜 의혹 역시 현재까지 확보된 자료만으로 사실 여부가 입증된 것은 아니다.

■기존 농협 직매장 있는데…또 건립할 필요 있나

장혁 | “기존 유통망 활용해야…중복투자와 과당경쟁 우려”

장 의원은 로컬푸드 정책 자체에 반대하는 것은 아니라는 점을 강조해왔다.

성성호수공원 인근에 천안농협 하나로마트 로컬푸드 직매장이 운영 중인 상황에서 막대한 공공재정을 투입해 또 다른 판매시설을 건립할 필요가 있느냐는 것이다.

신규 매장이 기존 매장과 경쟁할 경우 농협과 출하농민들의 판로를 잠식하고 농업계 내부의 갈등을 초래할 수 있다는 우려도 제기했다.

특히 백석동종합운동장 로컬푸드 직매장의 경우 지역농협들이 약 40억원의 자체 재원을 투입해 건립하고 운영비와 경영위험도 부담하는 방식이라는 점을 강조했다.

기존 농협매장과의 협력이나 시설 확충을 통해 지역 농산물 소비를 늘리는 방안을 우선 검토해야 한다는 입장이다.

김충구 | “농협매장과 전문직매장은 운영목적 달라”

김 보좌관은 기존 농협 중심의 유통 체계만으로는 지역 중소농의 판로 확보에 한계가 있다고 설명했다.

천안지역에는 농축협이 운영하는 로컬푸드 매장 12곳이 있지만 상당수가 하나로마트 내부에 설치된 숍인숍 형태로 운영되고 있다는 것이다.

타 지역 농산물과 수입농산물 등을 함께 취급하는 기존 유통 환경에서는 지역 농산물 전문 판매장으로서의 역할에 한계가 있다는 것이 김 보좌관의 판단이다.

농민이 직접 생산한 농산물을 포장하고 가격을 결정해 판매하는 전문 직매장을 통해 중간 유통비용을 줄이고 농가 소득을 높이겠다는 구상이다.

기존 천안농협 성성점과의 거리도 직선거리로는 약 1.2㎞지만 호수를 우회하는 도로를 이용하면 2㎞ 이상이라는 점을 강조했다.

향후 6만명 이상이 거주할 성성호수공원 일대의 배후수요를 고려하면 추가적인 농산물 판매시설이 필요하다는 입장이다.

다만 신규 직매장이 실제로 지역 농산물 소비 시장을 확대할 것인지, 기존 매장의 수요를 분산시킬 것인지는 객관적인 시장조사를 통해 검증할 필요가 있다.

■ 83억 원 건립비에 운영비까지…시민 부담은

장혁 | “건립비와 운영비 모두 세금으로 부담할 가능성”

장 의원은 농협이 자체 재원으로 직매장을 건립한 사례와 달리 성성동 직매장은 건축비뿐 아니라 운영비까지 공공재정에 의존할 가능성이 있다고 지적한다.

직매장 운영에는 농산물 집하와 물류, 품질관리, 판매, 경영관리 등 전문성이 필요한 만큼 운영 주체의 역량도 검증해야 한다는 주장이다.

특정 단체에 운영권을 맡긴 뒤 적자가 발생할 때마다 시민 세금으로 보전하는 구조가 만들어져서는 안 된다는 입장이다.

김충구 | “83억원은 추산액…초기 지원 이후 자립 운영 목표”

김 보좌관은 83억원이 건축면적을 기준으로 산출한 초기 건축비 추산액이며 확정된 사업비가 아니라고 밝혔다.

향후 주민의견을 반영한 시설계획과 실시설계 결과에 따라 사업비가 줄거나 늘어날 수 있다는 설명이다.

주민들이 요구하는 복합 커뮤니티 공간이 추가될 경우 전체 사업비가 늘어날 가능성도 있다고 밝혔다.

운영은 장기적으로 천안시민건강먹거리재단이 담당하는 방안을 구상하고 있다.

재단이 설립되기 전까지는 로컬푸드 사업추진단이나 판매 경험을 갖춘 농민단체 등을 대상으로 선정기준을 마련해 공정하게 운영 주체를 선정하겠다는 것이다.

개장 초기 5~6개월은 인건비와 관리비를 지원하되 이후에는 자립 운영을 목표로 하고 있다.

김 보좌관이 제시한 예상 연매출은 약 40억원이다.

판매수수료 10~11%를 적용하면 연간 4억~4억4000만원의 수수료 수입을 확보할 수 있어 인건비 약 2억원과 운영비 등 약 2억원을 충당할 수 있을 것으로 전망했다.

다만 이는 목표 매출액을 달성했을 경우를 전제로 한 추계다.

매출이 예상보다 적을 경우 발생하는 적자를 누가 부담할 것인지, 장기적인 시설 유지·보수 비용은 어떻게 마련할 것인지에 대해서는 추가적인 설명이 필요하다.

■청수동 예산 2억8000만원, 성성동에 사용해도 되나

장혁 | “당초 의회에 설명한 사업대상지와 달라”

장 의원은 지난 7월 제2회 추가경정예산 심의에서 청수동 임시 로컬푸드 직매장 설치를 위해 확보한 예산 2억8000만원을 성성동에 사용하려는 것은 의회의 예산 의결 취지에 어긋난다고 주장한다.

당시 천안시의회 경제산업위원회 회의록과 예산심사에 참여한 김연정 의원의 발언 등을 근거로 제시했다.

사업대상지를 변경하려면 기존 예산을 정리하고 새로운 사업계획에 따라 의회의 심의를 거쳐야 한다는 입장이다.

임시매장을 먼저 설치한 뒤 정식 직매장 건립을 추진하는 방식에 대해서도 충분한 타당성 검증에 앞서 사업을 기정사실화하는 것 아니냐는 우려를 제기했다.

김충구 | “추진순서 조정과정에서 검토…의회·주민과 협의”

김 보좌관은 당초 청수호수공원에 임시 직매장을 설치하기 위해 예산을 확보한 사실을 인정했다.

그러나 지난 9월 중순 청룡동 주민들이 직매장과 함께 수영장 등 복합 커뮤니티 공간을 조성해 달라고 요구하면서 사업이 장기화할 가능성이 커졌다고 설명했다.

이에 성성호수공원 직매장을 먼저 추진하는 방안을 검토했고 이 과정에서 임시매장 이전 방안도 함께 검토했다는 것이다.

예산의 성성동 사용이 적법하다고 판단한 근거를 묻는 질문에는 “적법하다는 것은 아닙니다”라고 답했다.

시의회와 사전협의를 거치고 지역주민들의 의견을 충분히 들은 뒤 바람직한 방향으로 정리하겠다는 입장이다.

이에 따라 실제 예산집행 여부와 사업대상지 변경에 따른 행정절차는 시의회와의 협의를 통해 명확하게 정리해야 할 과제로 남았다.

■ 농민에게 필요한 것은 판매시설인가, 생산시설인가

장혁 | “학교급식 외지농산물 70억원…농가 직접 지원이 먼저”

장 의원은 천안 농민들에게 절실한 것은 새로운 판매시설보다 안정적으로 농산물을 생산할 수 있는 기반시설이라고 주장한다.

장 의원이 공개한 천안시 학교급식 농산물 공급현황에 따르면 관외 농산물 공급액은 2024년 70억6700만원, 2025년 70억5200만원에 달했다.

콩나물과 숙주나물 재배시설, 과일 저온저장고, 시설 원예기반 등이 부족해 지역 농가들이 학교급식 시장에 충분히 참여하지 못하고 있다는 것이다.

장 의원은 직매장 건립에 투입할 예산을 스마트팜과 비닐하우스, 저온저장고, 집하시설 등에 지원하는 것이 농민들의 실질적인 소득 증대에 도움이 된다 고 강조했다.

김충구 | “생산시설 확충과 판로 확대는 함께 가야”

김 보좌관 역시 지역 농가의 생산기반 확충이 필요하다는 점에는 공감했다.

다만 포도와 배 등 경쟁력 있는 품목을 생산하는 규모화된 농가와 달리 중소농은 대형 도매시장이나 유통업체에 출하하기 어려운 만큼 안정적인 판로 확보가 시급하다는 설명이다.

생산기반을 확대하는 것과 생산된 농산물을 안정적으로 판매할 수 있는 유통체계를 구축하는 것은 병행해야 할 정책이라는 입장이다.

천안시는 겨울철 난방재배시설 부족으로 외지농산물 의존도가 높아지는 문제를 해결하기 위해 2027년도 예산에 약 8억원을 편성해 천안형 스마트팜과 전천후 재배시설, 영농자재 지원 등을 추진할 계획이라고 밝혔다.

양측 모두 농가 생산기반 확충의 필요성을 인정하고 있다는 점에서 정책적 접점을 찾을 수 있는 대목이다.

■먹거리재단과 직매장 사업은 별개인가

장혁 | “공공급식과 유통사업 운영권 집중 우려”

장 의원은 성성동 직매장 사업이 장기수 시장의 또 다른 공약인 먹거리 재단 설립과 연계될 가능성에도 주목하고 있다.

공공급식과 농산물 유통, 직매장 운영 등이 하나의 조직에 집중될 경우 추가적인 재정 부담과 특정 단체에 대한 특혜 시비가 발생할 수 있다는 주장이다.

재단 설립과 직매장 운영 계획을 투명하게 공개하고 충분한 타당성 검증을 거쳐야 한다는 입장이다.

김충구 | “민선8기 푸드플랜 계승…먹거리 통합관리 체계 구축”

김 보좌관은 먹거리 통합 지원 체계가 민선 9기에 처음 등장한 정책은 아니라고 설명했다.

민선 8기 천안시 푸드플랜 종합계획에 포함됐던 먹거리통합지원센터 구상을 구체화한 것이 천안시민건강먹거리재단 설립 공약이라는 것이다.

지역에서 생산된 안전한 농산물이 시민들에게 안정적으로 공급될 수 있도록 생산과 유통, 소비를 연결하는 통합관리체계를 구축하겠다는 취지다.

직매장과 먹거리재단이 일정 부분 연관성을 갖고 있다는 점도 인정했다.

다만 재단 설립과 직매장 건립에 필요한 타당성 검토와 각종 행정 절차에 상당한 시간이 소요되는 만큼 그 이전까지는 임시매장과 중간 지원조직을 활용하는 방안을 추진하겠다고 밝혔다.

■ 주민들이 반대해도 사업 강행하나

장혁 | “성성호수공원 사업 백지화해야”

장 의원은 성성호수공원 주변에 로컬푸드 직매장을 조성하는 현재의 구상을 철회해야 한다는 입장이다.

직매장 조성이 필요하다면 기존 유통시설이 부족한 지역이나 주민 생활권 침해 우려가 적은 다른 후보지를 검토하는 것이 바람직하다는 주장이다.

성성호수공원 주변 공공부지는 주민휴식공간과 도서관, 생활체육시설 등 지역주민들이 요구하는 공공시설에 우선 활용해야 한다고 강조하고 있다.

김충구 | “주민 요구와 타당성 종합해 원점에서 검토”

김 보좌관은 로컬푸드 직매장과 반려식물병원이 농민만을 위한 시설이 아니라 시민들에게 건강한 먹거리를 공급하기 위한 시설이라는 점을 강조했다.

그러면서도 주민들이 요구하는 시설이 무엇인지, 직매장과 함께 조성할 경우 추가 비용은 얼마나 드는지, 사업 타당성이 있는지를 종합적으로 살펴보겠다고 밝혔다.

김 보좌관은 서면답변을 통해 “종합적으로 원점에서 검토하고 추진할 계획”이라고 밝혔다.

이어 가능하다면 1층에는 로컬푸드 직매장과 반려식물병원을, 상층부에는 작은도서관과 문화·체육시설 등 주민 복합문화 커뮤니티 공간을 조성하는 방향으로 추진하겠다고 설명했다.

천안시가 전문직매장 조성의 필요성은 유지하면서도 주민 요구에 따라 구체적인 사업계획을 조정할 가능성을 열어둔 것이다.

다만 직매장 입지 자체의 변경이나 사업 철회를 결정한 것은 아니다.

■ 농민과 주민의 갈등 넘어 도농 상생의 해법 찾아야

이번 논란은 비단 장 의원과 천안시 집행부 사이의 견해차에 그치지 않는다.

성성호수공원 일대가 대규모 신도시로 성장하는 과정에서 부족한 공공시설을 어떻게 확충하고, 한정된 공공부지와 재원을 어떤 기준으로 활용할 것인가라는 문제와 맞닿아 있다.

지난 10월 27일 천안시의회 시정질문에서도 성성동을 지역구로 둔 황경수 의원은 입주예정자 1259명이 서명한 청원서를 전달받았다며 주민의견 수렴과 권역별 공공시설 확충계획 마련을 요구했다.

당시 장기수 시장 역시 성성호수공원 일대 도시개발 과정에서 공공부지와 주차장, 주민편익시설이 부족하다는 문제의식에 공감을 나타냈다.

이번 김 보좌관의 답변을 통해 초기 사업구상이 그대로 확정된 것이 아니며 농민단체 사무실과 농가레스토랑 대신 주민편익시설을 배치하는 방안이 검토되고 있다는 점도 확인됐다.

농가 생산기반 확충과 지역 농산물 소비확대의 필요성에 대해서는 장 의원과 천안시가 공통된 인식을 갖고 있다.

갈등을 좁힐 수 있는 여지가 있다는 의미다.

이제 천안시는 구체적인 사업계획을 시민들에게 공개하고 충분한 의견 수렴에 나설 필요가 있다.

예정지와 건축 규모, 잔디광장 보존 여부, 교통·주차대책, 어린이 통학안전 확보 방안, 사업비와 운영비 부담 구조 등을 구체적으로 제시해야 주민들의 불안감도 줄일 수 있을 것이다.

시의회 역시 행정에 대한 견제와 검증을 이어가는 동시에 주민과 농민 모두가 수용할 수 있는 대안을 모색할 필요가 있다.

농민들에게 안정적인 판로가 필요하듯 도시주민들에게는 쾌적한 주거환경과 충분한 생활인프라가 필요하다.

어느 한쪽의 요구를 충족시키기 위해 다른 한쪽의 희생을 전제로 해서는 지속가능한 도농상생을 기대하기 어렵다.

성성호수공원 로컬푸드 직매장 논란이 소모적인 갈등을 넘어 농민과 시민이 함께 혜택을 누리는 천안형 도농상생모델을 마련하는 계기가 될 수 있을지 주목된다.