▲공군본부가 2030년 이후 군사시설 부지 반환을 통보한 나주 금성산.ⓒ나주시

1966년 공군 방공포대 주둔 이후 60여 년간 군사시설에 가로막혔던 나주 금성산 정상부의 온전한 시민 환원에 새로운 전기가 마련됐다.

25일 전남광주시 나주시에 따르면, 최근 공군본부가 금성산 정상 군사시설 부지를 오는 2030년 이후 반환한다는 계획이 담긴 공식 공문을 나주시에 전달했다.

이번 공군본부의 공식 입장 표명은 나주시가 군 관계기관을 상대로 지속적인 협의를 진행하고 시민사회가 정상부의 온전한 환원을 요구해 온 가운데 이뤄진 의미 있는 진전이다.

나주의 진산(鎭山)인 금성산은 지역의 역사와 문화, 시민들의 삶과 정체성이 깃든 상징적인 공간이지만, 지난 1966년 정상부에 공군 방공포대가 주둔하면서 군사시설 주변의 일반인 출입이 제한됐고 정상부 전면 개방은 지역사회의 오랜 숙원으로 남아 있었다.

나주시는 시민들의 이용권 회복을 위해 군 관계기관과 지속적으로 협의를 진행해 왔다.

지난 2023년 4월 공군 제1미사일방어여단과 금성산 정상부 상시 개방 협약을 체결한 데 이어 지난 2024년 2월에는 노적봉으로 이어지는 정상부 등산로를 개통하면서 시민들의 접근성을 높였다.

다만 정상부 일부 개방에도 군사시설 부지는 여전히 군사적 목적으로 이용되면서 금성산의 온전한 시민 환원이라는 근본적인 과제는 해결되지 않았다.

이에 윤병태 시장은 지난 2025년부터 군 관계자들과 수차례 면담을 갖고 금성산 정상부 군사시설의 이전·철수 필요성과 역사·문화적 가치, 시민 이용권 보장의 당위성을 지속적으로 전달해 왔다.

시민사회의 움직임도 이어졌다. 지난해 금성산 정상부 군사시설 확대 문제가 제기되자 시민단체와 시민대책위원회 등은 군사시설 확대 반대와 정상부의 온전한 시민 환원을 요구하는 활동을 펼쳤다.

이번 공군본부의 반환 계획은 오는 2031~2032년 까지 임시배치 부지에 시설물·환경정화 및 부지를 반환할 계획이다

나주시는 앞으로 군 관계기관과 긴밀히 협의해 군사시설 이전·철수와 부지 반환에 필요한 후속 절차가 원활하게 추진될 수 있도록 행정적 대응을 이어갈 방침이다.

윤병태 나주시장은 "그동안 군 관계자들과의 지속적인 협의와 시민사회의 염원이 공군본부의 반환 계획이라는 의미 있는 결실로 이어진 만큼 시민들에게 깊은 감사를 드린다"며 "군 관계기관과 긴밀히 협력해 후속 절차를 차질 없이 추진함으로써 60여 년간 이어져 온 시민들의 숙원이 실현될 수 있도록 마지막까지 최선을 다하겠다"고 강조했다.