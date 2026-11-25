도시재생·지역개발 공모 전국 최다 선정…주거복지·산불피해마을 재건 추진

경북도가 올해 대규모 국책 교통망 확충과 지역균형발전, 도민 주거안정 등을 중심으로 건설·도시 분야에서 성과를 거두며 미래 성장 기반을 다지고 있다.

도로와 철도를 중심으로 대구·경북 초광역 경제권의 기반을 마련하는 한편, 도청신도시 정주여건 개선과 농어촌 생활환경 정비, 전세사기 예방, 산불피해마을 재건 등 도민 생활과 밀접한 사업에도 힘을 쏟았다.

■ 대구·경북 1시간 생활권 구축…도로·철도망 확충

도로 분야에서는 제6차 국도·국지도 건설 5개년 계획(2026~2030년) 일괄 예비타당성조사에서 총연장 35.9㎞, 사업비 5749억 원 규모의 5개 사업이 통과했다.

해당 사업은 포항 청하~죽장(856억 원), 안동 풍천~풍산(1119억 원), 상주 내서~연원(572억 원) 등 도로 개량 3개 사업과 고령·달성 논공~하빈(1564억 원), 울릉 사동~도동(1638억 원) 등 도로 신설 2개 사업이다.

지난 9월 22일에는 516억 원이 투입된 영덕 강구해상대교가 개통돼 해파랑공원에서 삼사해상공원까지 이동시간이 기존 12분에서 5분으로 단축됐다.

철도 분야에서는 서대구~통합신공항~의성을 연결하는 총연장 70.06㎞, 사업비 3조1813억 원 규모의 대구경북광역철도 사업이 지난 8월 26일 예비타당성조사를 통과했다. 2019년 대구·경북 공동 건의 이후 7년 만에 거둔 성과다.

김천~거제를 연결하는 남부내륙철도 건설사업도 지난 2월 6일 착공식을 갖고 본격적인 사업 추진에 들어갔다. 총연장 174.6㎞에 6조7152억 원이 투입되는 이 사업은 2031년 개통을 목표로 한다.

■ 도청신도시 출범 10년…지역개발 공모 전국 최다 선정

도청 이전 10년을 맞은 경북도청신도시는 인구 약 2만3000명, 40대 이하 인구 비율 77%의 북부권 행정·정주 거점으로 성장했다.

경북도는 신도시 주변 연계교통망 7개 노선(40.8㎞) 구축과 의료·교육·보육·문화·체육시설 확충을 추진하고 있다. 전체 신도시 면적의 약 53%를 차지하는 2단계 건설사업은 올해 말 준공을 목표로 하고 있다.

중앙정부 공모사업에서도 성과가 이어졌다. 지방시대위원회 주관 ‘취약지역 생활여건 개조사업’에 19개 시·군 25개소가 선정돼 3년 연속 전국 최다 선정 기록을 세웠다. 총 543억 원을 투입해 1642가구의 주거·안전·위생 환경을 개선한다.

국토교통부 주관 ‘지역수요맞춤 지원사업’에서도 2년 연속 전국 최다 선정을 기록했다. 안동철교 리모델링(50억 원), 청송 신촌약수마을 관광공간 조성(35억 원), 고령 대가야읍 어울림센터 조성(59억 원) 등 3개 사업에 국비 85억 원을 포함한 총 144억 원이 투입된다.

■ 전세사기 예방부터 취약계층 지원까지…주거안전망 강화

경북도는 기초생활수급자와 차상위계층을 대상으로 1억 원 이하 주택 매매 또는 전·월세 계약 시 중개보수료를 최대 30만 원까지 지원하고 있다. 올해 10월 말까지 174건에 총 2986만 원을 지원했다.

지난 9월 1일에는 도청 내 전세피해예방지원센터를 개소해 10월 말까지 127명에게 상담과 지원을 제공했다. 피해 접수부터 법률상담, 경·공매 절차 안내, 금융·주거지원 연계 등 종합적인 피해구제와 예방 활동을 펼치고 있다.

■ 산불피해마을 재건에 1325억 원 투입…공동체 회복 지원

지난해 3월 초대형 산불로 피해를 입은 안동·의성·청송·영덕 등 4개 시·군 24개 지구에는 총 1325억 원 규모의 마을공동체 회복지원사업이 추진되고 있다.

청송 부곡리와 영덕 노물리에는 625억 원을 투입해 주택 정비와 도로·방재시설 확충 등 특별재생사업을 추진한다. 나머지 22개 지구에는 700억 원을 들여 도로·상하수도·공원·주차장 등 생활 기반시설을 2027년까지 정비할 계획이다.

아울러 산불피해 5개 시·군에 교육·의료·안전·돌봄 기능을 갖춘 공동체 복합시설을 조성하기 위해 기본계획 수립과 국비 확보에도 나서고 있다.

이철우 경북도지사는 “올해는 대규모 광역철도망과 도로망 확충의 기반을 마련하고, 도청신도시 출범 10주년을 계기로 도시와 농어촌이 함께 성장하는 지역균형발전의 토대를 다진 해였다”며 “앞으로도 촘촘한 SOC 확충과 지역 맞춤형 개발, 따뜻한 주거복지 정책을 통해 청년이 머물고 도민 모두가 행복한 ‘경북의 힘으로 새로운 대한민국’을 만들어 가는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.