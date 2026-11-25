경기도경제과학진흥원이 판교 스타트업의 투자 유치와 사업화를 지원하기 위해 대·중견기업 및 기업형 벤처캐피탈(CVC)과 협력체계를 구축했다.

경과원은 25일 판교테크노밸리 스타트업캠퍼스에서 대·중견기업과 CVC 등 11개사가 참여하는 '판교 CVC 협의체' 출범식을 개최했다고 밝혔다.

▲'판교 CVC 협의체' 출범식 기념촬영 ⓒ경기도경제과학진흥원

이번 협의체는 '2026년 판교 스타트업 투자교류회(In-Best 판교)' 사업의 하나로, 투자기관과 스타트업 간 지속적인 교류를 확대하고 판교테크노밸리 유망 기업의 성장 기반을 강화하기 위해 마련됐다.

협의체에는 ㈜솔루엠, 인포뱅크㈜, CJ ENM, ㈜아주, ㈜쏠리드엑스, ㈜티씨케이, 앤시스코리아㈜ 등 11개사가 참여했다.

이날 출범식에서는 협의체 운영 방향을 공유하고 참여기관에 위촉장을 수여했다. 이어 기업별 투자 관심 분야와 신사업 수요를 소개하고 유망 스타트업 공동 발굴, 기술실증(PoC), 사업화 협력 방안 등을 논의했다.

경과원은 올해 판교 소재 스타트업 20개사를 선정해 4차례의 기업설명회(IR)와 투자자 일대일 상담, 오픈이노베이션 연계 프로그램을 운영했다. 이번 협의체 출범을 계기로 기존 투자 네트워크를 정례화하고 투자 검토부터 기술 검증, 사업화까지 지원 범위를 확대할 계획이다.

협의체는 앞으로 분기별 정기모임을 통해 투자정보와 산업 동향을 공유하고, 참여기업의 투자 수요와 신사업 분야에 맞춰 유망 스타트업을 공동 발굴·추천할 예정이다.

김현곤 경과원장은 “기존 투자교류회에서 구축한 네트워크가 지속적인 투자와 사업협력으로 이어지기를 기대한다”며 “판교 스타트업의 혁신기술이 대·중견기업의 투자와 신사업 수요로 연결될 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.