정부가 31개 기관의 세종시 이전계획을 고시한 가운데, 세종시는 정부 기관에 더해 한국방송공사(KBS)와 한국교육방송공사(EBS) 등의 세종시 이전도 검토할 것을 요청했다.

25일 조상호 세종시장은 "세종시가 행정수도에 걸맞은 정주 환경을 확보하기 위해서는 국립중앙의료원 수준의 500병상 이상의 종합병원이 필요하고 특히 소아를 위한 필수 의료가 강화돼야 한다"며 "또 종합 국립대, 카이스트 등 대학과 기업, 연구기관이 함께하는 산학연 혁신 거점도 조성해야 한다"고 강조했다.

조 시장은 아울러 국가 주요 정책이 국민에게 잘 전달되려면 이에 더해 KBS와 EBS, 한국언론진흥재단 등의 세종시 이전도 함께 검토돼야 한다고 설명했다.

한편 조 시장은 이번 행정기관 추가 이전 고시를 두고 "행정수도 완성이 더 가까워졌다"며 "대통령 세종집무실, 국회세종의사당 건립 등이 안정적으로 추진될 수 있게 '행정수도 특별법'이 제정될 수 있도록 끝까지 노력하겠다"고 말했다.

현재 준비 상황에 대해 조 시장은 "이전 대상 중앙행정기관 공무원 약 5500명이 근무할 수 있는 민간 임차 청사 후보지를 이미 확보했다"며 "공무원 가족이 안정적으로 정착할 수 있도록 아파트 특별공급제도, 공공임대, 공무원 임대주택 등을 활용하고, 매년 최소 6000호 이상의 주택을 공급하기 위해 LH 등과 협의하고 있다"고 강조했다.

그는 또 "공무원들의 초기 정착 부담을 줄이기 위해 주거 지원금, 주택거래 지원금, 자녀 성장 지원금 등을 지급하는 방안도 검토 중"이라고 했다.

앞서 행정안전부는 전날 오후 8시께 세종으로 추가 이전하는 31개 기관을 고시했다. 이전 대상 기관 종사자는 5460명이다.

이 중 방송미디어통신위원회, 개인정보보호위원회 등 22개 기관 1600명은 민간 건물을 임차해 내년까지 먼저 이전한다.

이어 별도 청사와 특수시설이 필요한 감사원, 고위공직자범죄수사처, 경찰청 등 9개 기관 3860명이 신축청사를 지어 2031년까지 이전한다.

이전에 드는 비용은 임차청사 이전에 약 482억 원, 신축청사 건립에 약 1조6000억 원으로 추산됐다.

이번 고시에는 법령 개정이 있어야 이전할 수 있는 기관과 이들 기관과 함께 옮기는 소속기관 등 13개 기관 4469명은 제외됐다.

해당 기관은 외교부, 통일부, 국방부, 법무부, 성평등가족부, 공소청, 중대범죄수사청, 국립외교원, 북한인권기록센터, 국방전산정보원, 국방홍보원, 북한인권기록보존소, 이북5도위원회다.