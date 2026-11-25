경기 안성시 최초의 민관합동개발 방식으로 추진된 안성테크노밸리 일반산업단지가 준공되면서 지역 제조업 기반 확충과 기업 유치에 속도가 붙을 전망이다.

안성테크노밸리 일반산업단지는 지난 24일 경기 안성시 양성면 추곡리 일원에서 준공식을 열었다.

▲안성테크노벨리 일반산업단지 준공식 ⓒ안성시

행사에는 김보라 안성시장과 윤종군 국회의원, 이동훈 ㈜안성테크노밸리 대표이사, 안성시의회 반인숙 의장과 시의원, 입주기업 관계자 및 주민 등 100여명이 참석했다.

산업단지는 양성면 추곡리 일원 75만6405㎡ 규모로 총사업비 약 2600억원이 투입됐다. 2018년 5월 사업에 착수해 약 8년 만에 준공이다.

사업 시행자인 ㈜안성테크노밸리는 안성시와 한화그룹이 공동 출자해 설립한 법인으로, 이번 산업단지는 안성시 최초의 민관합동개발 사업이라는 점에서 의미가 있다.

특히 용인 반도체 클러스터와 20㎞ 이내에 위치해 관련 산업과의 연계 가능성이 주목된다. 현재 전체 분양 대상 용지의 92% 이상이 분양을 마친 상태로, 반도체·디스플레이 관련 기업을 비롯한 다양한 업종의 기업들이 입주할 예정이다.

산업단지 조성이 마무리되면서 기업 입주와 생산활동이 본격화할 경우 지역 제조업 기반 강화와 고용 창출, 산업 연관 기업 유치 등으로 이어질 것으로 안성시는 기대하고 있다.

또한 시는 산업단지 조성 성과가 지역경제에 실질적으로 환원될 수 있도록 이날 ㈜안성테크노밸리와 '지역경제 선순환 프로젝트' 참여 협약도 체결했다.

협약은 제2안성테크노밸리 조성과 연계해 산업단지 조성 및 사업 추진 과정에서 지역 기업의 참여 기회를 확대하고, 지역 내 생산과 소비를 연결하는 경제 구조를 구축하는 데 초점을 맞췄다.

시 첨단산업과 관계자는 "산업단지 조성의 성과가 지역경제 전반으로 확산하는 것이 중요하다"며 "입주기업과 관내 기업 간 연계를 강화해 지역 기업의 성장과 경제 활성화를 함께 이끌겠다"고 말했다.