담양군 대덕면 무월마을이 주민 주도의 숲여행 상품 개발과 산촌관광 활성화 성과를 인정받아 한국산림복지진흥원장상을 수상했다.

기존 농산물 수확 중심의 체험에서 벗어나 마을 고유의 자연·문화자원을 관광상품으로 발전시킨 점이 좋은 평가를 받았다.

25일 군에 따르면 무월마을은 한국산림복지진흥원이 추진한 '2026년 산촌활력·숲여행특화 산촌마을 육성사업' 통합평가에서 수상 마을로 선정됐다.

▲무월마을 전경ⓒ담양군

49가구 110명이 거주하는 무월마을은 농림축산식품부가 선정하는 으뜸촌에 5회 연속 이름을 올린 전통 산촌마을이다.

대봉감과 죽순, 천연벌꿀 등 농·특산물과 전통한옥, 돌담길, 산책로 등 자연·문화자원을 갖추고 있으며, 기존 18개 체험 프로그램 운영 경험을 바탕으로 마을사업을 이어왔다.

올해는 방문객의 체류시간을 늘리고 지역 내 소비를 확대하는 데 초점을 맞춰 새로운 숲여행 프로그램 개발에 나섰다.

마을의 상징인 달과 담양의 대표 자원인 대나무를 결합해 '무월에서 무얼할까'라는 주제로 3종의 체험상품과 5종의 세부 프로그램, 3종의 체험 꾸러미를 개발했다.

주요 상품은 달 모양 등불을 만들고 야간 산책을 즐기는 '무월등 달빛산책', 마을에서 채집한 자연물로 기록장을 꾸미는 '무월 자연다이어리 꾸미기', 대나무를 활용한 '무월 풍경종 만들기' 등이다.

무월마을은 개발한 체험상품을 바탕으로 수익 기반을 마련하고, 향후 숙박시설과 주변 관광자원을 연계한 체류형 숲여행으로 사업을 확대할 계획이다. 방문객 유치에 그치지 않고 주민 참여가 공동소득으로 이어지는 자립형 산촌관광 모델을 구축하겠다는 구상이다.

다만 체험상품 개발이 지속 가능한 마을 소득으로 이어지려면 실제 방문객 수와 상품별 매출, 주민 참여율 등 구체적인 운영 성과를 축적하는 것이 중요하다. 숙박·관광시설과의 연계, 계절별 프로그램 운영 등 재방문을 유도할 수 있는 전략도 뒷받침돼야 한다.

무월마을 관계자는 "마을의 자연과 문화자원을 새로운 관광상품으로 발전시키기 위해 주민 모두가 함께 노력한 결과"라며 "달빛과 대나무, 돌담길의 이야기를 담은 숲여행 상품을 지속적으로 발전시켜 다시 찾고 싶은 마을을 만들겠다"고 말했다.