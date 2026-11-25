경북 안동시 세계유교문화박물관이 기획전시와 인문교양강연, 지역 문화유산 보존 등 다양한 사업을 통해 지역을 대표하는 문화거점으로 입지를 넓혀가고 있다.

지난해 (재)한국정신문화재단 수탁 운영 체제로 전환한 세계유교문화박물관은 단순한 유물 전시 공간을 넘어 시민과 관광객이 역사와 문화를 체험하고 배울 수 있는 복합문화공간으로의 변화를 꾀하고 있다.

올해는 조선시대 법과 형벌의 실상을 조명한 기획전시 ‘조선의 죄와 벌-예(禮)로 가르치고 법(法)으로 다스리다’를 개최했다. 16개 국·공립 관계기관과 연구기관, 공영방송사의 협조를 받아 평소 접하기 어려운 희귀 고문헌과 다양한 자료를 선보이며 조선시대의 법질서와 형벌제도를 살펴보고 법과 정의의 의미를 되새기는 기회를 마련했다.

운영 4년 차를 맞은 인문교양강연 프로그램도 기존 실내 강연에서 벗어나 현장 답사를 결합하는 방식으로 확대했다. 분야별 전문가 강연과 함께 도산서원, 선성현문화단지, 송강미술관 등 지역 문화관광 명소를 탐방하며 참여자들의 이해와 만족도를 높였다.

시민과 관광객의 문화 향유 기회를 확대하기 위한 사업도 이어졌다. 한국박물관협회가 주관하는 ‘KB×전국 공립 박물관·미술관 무료관람 프로젝트’ 공모사업에 선정돼 무료관람 기회를 제공하고 있다.

특히 지난해 대형산불로 피해를 입은 안동시 길안면 용담사와 금정암의 불교 유물 49점을 임시 보관하며 재난으로부터 지역 문화유산을 보호하는 역할도 수행했다. 박물관은 2027년을 앞두고 시설 관리와 운영, 주요 사업 방향 등을 담은 새로운 5개년 계획을 수립할 예정이다. 지역의 문화적 특성과 박물관의 전문성을 살린 특성화 전략을 마련하고 전시·교육 프로그램의 내실화를 추진할 방침이다.

김민정 안동시 관광정책과장은 “세계유교문화박물관이 기획전시와 평생교육, 문화유산 보존 등 다양한 사업을 통해 지역 문화거점으로서의 역할을 넓혀가고 있다”며 “앞으로도 한국정신문화재단과 긴밀히 협력해 박물관의 안정적인 운영을 지원하고, 시민의 문화 향유 기회를 확대하는 데 힘쓰겠다”고 말했다.

한편 지난 2022년 8월 개관한 세계유교문화박물관은 한국·중국·일본·베트남 등 동아시아 유교문화를 아우르는 전문 박물관으로, 중국 취푸시(曲阜市)가 기증한 공자상을 비롯해 유교 관련 자료 4093건, 8121점을 소장하고 있다.