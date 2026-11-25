무기체계 개발 사업 입찰 과정에서 방산업체 LIG D&A 측으로부터 수억원대 뇌물을 받고 평가에 개입한 혐의로 기소된 방위사업청 공무원에게 공소청이 징역 12년을 구형했다.

수원지법 형사11부(송병훈 부장판사)는 25일 특정범죄가중처벌법상 뇌물 등 혐의로 기소된 방위사업청 5급 공무원 A씨에 대한 결심공판을 진행했다.

▲수원광역공소청·수원지방공소청 청사 전경. ⓒ프레시안(전승표)

공소청은 A씨에게 징역 12년과 벌금 9억2000만원, 추징금 4억6000만원을 선고해달라고 재판부에 요청했다.

뇌물 수수 과정에서 자금 세탁에 가담한 혐의로 불구속 기소된 하청업체 대표 B씨에게는 징역 5년과 벌금 6억원을 구형했다.

검사는 "A씨의 범행으로 인정된 뇌물 수수액이 4억6000만원에 달하고 방위사업 평가 결과를 왜곡했다는 점에서 범행의 중대성이 크다"며 "범행 기간도 약 4년에 이르는 만큼 중하게 처벌해야 한다"고 밝혔다.

B씨에 대해서는 허위 용역계약을 체결하는 등 범행에 적극 가담했다고 지적했다.

A씨는 2021년 말부터 지난해 말까지 총사업비 915억원 규모의 방위사업 6개 제안서 평가위원으로 참여하면서 LIG D&A 측에 유리하게 평가를 조작한 혐의를 받는다.

그 대가로 현금 3억2000만원과 22억원 상당의 하청업체 용역계약 체결 추천권을 받은 것으로 조사됐다. 이후 추천한 하청업체로부터 별도의 사례비 1억4000만원을 받는 등 총 4억6000만원 상당의 금품을 수수한 혐의다.

B씨는 A씨가 뇌물을 받을 수 있도록 업체 간 허위 용역계약 등을 통해 자금을 세탁한 혐의를 받는다.

검찰은 A씨가 평가에 개입한 사업 중 일부가 총사업비 1조7천억원 규모의 '한국형 전자전기' 체계개발 사업과 관련된 선행 기술 과제였으며, 유리한 평가가 본사업 수주에 도움이 된 것으로 보고 있다.

앞서 검찰은 A씨가 평가항목 20개 중 16개 항목에서 LIG D&A에 최고점을 주고 경쟁 업체에는 최저점을 부여하는 등 편파 평가를 했으며, 일부 사업에서는 평가 결과가 뒤집히기도 했다고 밝혔다.

A씨 측은 이날 재판에서 혐의를 모두 인정하고 선처를 호소했다. 변호인은 범행을 자백하고 수사에 협조한 점 등을 참작해달라고 요청했다.

A씨는 최후진술에서 뇌물수수로 피해를 준 데 대해 사과하고 추징금 납부 등 피해 회복을 위해 노력하겠다고 밝혔다. B씨도 범행을 반성하며 속죄하는 자세로 살아가겠다고 말했다.

한편 뇌물공여 혐의로 기소된 LIG D&A 임원 2명은 별도로 재판을 받고 있다. 이 중 한 명은 앞선 재판에서 금전이나 하청업체 추천권을 뇌물로 제공하기로 공모한 사실이 없다며 혐의를 부인했다.

방위사업청은 지난달 LIG D&A에 국가계약법상 최고 수준인 24개월 입찰참가자격 제한 처분을 내렸으나, 회사 측의 집행정지 신청을 법원이 인용하면서 현재 처분 효력은 일시 정지된 상태다.

LIG D&A는 앞서 입장문을 통해 한국형 전자전기 사업은 공정한 평가를 거쳐 선정됐으며 이번 의혹과 무관하다고 주장했다.

A씨와 B씨에 대한 1심 선고는 내년 1월 22일 오전 10시 열릴 예정이다.