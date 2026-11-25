▲고령군 구석구석 문화가 있는 날 대가야역사공원과 고령노인복지센터 행사 장면ⓒ(재)고령문화관광재단

문화예술을 만나기 위해 공연장을 찾아가는 대신 문화예술이 주민들의 일상으로 직접 찾아갔다. 학교와 전통시장, 노인복지시설, 장애인복지시설, 박물관 등이 공연장으로 변신하면서 고령 곳곳에 음악과 웃음, 감동이 채워졌다.

경북 고령문화관광재단이 지역 곳곳을 무대로 펼친 '구석구석 문화가 있는 날' 사업이 주민들의 호응 속에 올해 일정을 마무리했다.

(재)고령문화관광재단(대표이사 이승익)은 25일 금호문화재단과 함께 마련한 클래식 공연을 끝으로 2026년 '구석구석 문화가 있는 날' 사업을 성공적으로 마쳤다.

이번 사업은 문화체육관광부와 경북도, 고령군, 지역문화진흥원, 경북문화재단, 고령문화관광재단이 함께 추진해, 문화예술을 접할 기회가 상대적으로 적은 지역 주민들에게 일상 가까이에서 공연과 예술을 즐길 기회를 제공하고, 지역 간 문화 격차를 줄이기 위해 마련됐다.

▲고령군 '구석구석 문화가 있는 날' 다산초등학교와 영생요양원 행사 장면ⓒ(재)고령문화관광재단

올해 사업의 가장 큰 특징은 공연장이 아닌 주민들의 생활공간을 무대로 삼았다는 점이다.

재단은 지난 4월부터 11월까지 관내 학교와 노인복지시설, 장애인복지시설, 전통시장, 박물관 등을 직접 찾아가 정규 프로그램 15회와 기업 협력 프로그램 1회 등 모두 16회의 문화예술 프로그램을 운영했다.

이 과정에 지역 예술인과 예술 전공 대학생 등 258명이 참여했으며, 문화예술을 경험한 주민은 1,593명에 달했다.

프로그램도 다채로웠다. 예술치료와 클래식, 퓨전국악, 마술, 인형극, 시 콘서트 등 장르를 넘나드는 공연과 체험을 마련해 어린이부터 어르신까지 세대별 특성과 문화적 수요를 반영했다.

특히 대구가톨릭대 예술치료학과와 함께한 '세대공감 예술치유 프로그램'은 문화예술이 세대 간 소통의 다리가 될 수 있음을 보여줬으며, 대학생과 지역 어르신이 일대일로 만나 음악과 예술을 매개로 감정을 나누고 서로의 삶을 이해하는 시간을 가졌다.

문화예술에 건강과 복지를 접목한 시도도 눈길을 끌었다. 칠곡군종합자원봉사센터의 농촌재능나눔 활동지원사업과 연계한 주민건강교육을 통해 문화와 건강을 함께 생각하는 프로그램을 선보였다.

지역 예술인과 청년 예술인들에게는 주민들과 만나는 공연 기회를 제공해 창작 활동을 지원하고 지역 문화예술 생태계의 협력 기반을 넓혔다.

올해 마지막 무대는 금호문화재단과의 협력으로 완성됐다.

25일 열린 클래식 공연에는 금호 영뮤지션이 참여해 지역 주민들에게 수준 높은 클래식 음악을 선보였다. 민간 문화재단과의 협력을 통해 지역에서도 전문 연주자들의 공연을 가까이에서 접할 수 있도록 했다는 점에서 의미를 더했다.

이번 사업은 단순히 공연 횟수나 관람객 수를 늘리는 데 그치지 않았다. 대학과 지역 예술인, 복지시설, 자원봉사기관, 민간 문화재단 등 다양한 주체가 힘을 모아 문화예술의 혜택을 지역사회 곳곳으로 확산시켰다는 점에서 주목된다.

이승익 고령문화관광재단 대표이사는 “올 한 해 군민들에게 문화예술의 즐거움을 전하기 위해 함께해 주신 지역 예술인과 문화예술단체, 유관기관 관계자, 공연 장소를 제공해 주신 모든 분께 깊이 감사드린다”며, “앞으로도 지역사회와 협력해 군민 누구나 일상 가까이에서 문화예술을 누릴 수 있도록 다양한 문화사업을 지속적으로 발굴하고 추진하겠다”고 말했다.

문화예술은 멀리 있는 특별한 행사가 아니라 일상에서 누구나 누릴 수 있어야 한다. 고령의 16차례 찾아가는 무대는 문화가 지역 주민들의 삶 속으로 들어갈 때 어떤 변화가 가능한지를 보여줬다.