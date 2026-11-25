▲천안시의회 김세환 의원 ⓒ프레시안(장찬우 기자)

충남 천안시 고문변호사가 시를 상대로 한 소송에서 상대방을 대리하고 있다는 의혹이 제기됐다.

김세환 천안시의원은 24일 제294회 제2차 정례회 예산법무과 소관 행정사무감사에서 고문변호사의 직무수행과 관리실태를 지적했다.

천안시는 법률 자문과 각종 소송의 효율적인 수행을 위해 공개모집과 선정심의위원회 심의를 거쳐 고문변호사 10명을 위촉하고 있다.

위촉대상자는 동의서와 청렴서약서 등을 제출해야 한다.

특히 관련 조례에는 고문변호사가 정당한 이유 없이 직무를 기피하거나 시 또는 시장, 소속 하부 행정기관의 장을 당사자로 하는 소송에서 상대방을 위해 법률자문이나 소송대리를 할 수 없도록 규정하고 있다.

그러나 김 의원은 현직 고문변호사 가운데 이 같은 규정에 저촉될 가능성이 있는 사례가 있다고 지적했다.

김 의원은 “천안시 고문변호사는 시를 상대로 하는 소송에서 상대방을 대리할 수 없는 것으로 알고 있는데 제가 알기로는 한 분이 계신 것 같다”고 밝혔다.

다만 해당 소송이 고문변호사 위촉 이전부터 진행됐는지는 확인하지 못했다며 향후 이 같은 사례가 발생하지 않도록 철저한 관리를 주문했다.

집행부 관계자는 “고문변호사를 위촉하면서 청렴의무 이행각서까지 받고 있다”며 “위촉장을 교부할 때도 조례에 따라 시를 상대로 한 소송에서 상대방을 대리할 수 없다는 사실을 안내하고 있다”고 답했다.

고문변호사의 이해충돌 방지와 법률자문 업무의 신뢰성 확보를 위해 해당 소송의 수임시점과 조례 위반 여부 등에 대한 사실관계 확인이 필요해 보인다.