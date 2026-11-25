경북 안동경찰서와 안동농협이 농기계 교통사고 예방과 농업인의 안전한 영농활동을 위해 힘을 모았다.

안동경찰서는 안동농협과 농기계 교통사고 예방 및 지역 교통안전 증진을 위한 업무협약을 체결했다고 25일 밝혔다.

이번 협약은 농기계 운행에 따른 사고 위험을 줄이고 농업인과 지역 주민들이 안심할 수 있는 교통환경을 조성하기 위해 추진됐다. 양 기관은 안전용품 보급을 비롯해 교통안전 교육과 예방 홍보활동 등 농촌지역 교통안전 강화를 위한 다양한 협력사업을 추진해 나갈 방침이다.

특히 이날 협약식에서 안동농협은 야간이나 시야 확보가 어려운 상황에서 농기계의 시인성을 높여 교통사고를 예방할 수 있는 태양광 경광등을 지원하며 농업인의 안전 확보를 위한 실질적인 협력에 나섰다.

안동경찰서는 그동안 농촌지역 고령 운전자와 어르신들의 교통사고 예방을 위해 찾아가는 교통안전 교육과 홍보활동을 지속적으로 펼쳐왔다. 올해도 경로당 83개소와 지역 어르신 6695명을 대상으로 총 106회의 교통안전 교육 및 홍보활동을 실시했다.

안동경찰서 관계자는 “농기계 교통사고는 농업인뿐만 아니라 지역 주민 모두의 안전과 직결되는 만큼 예방을 위한 관심과 노력이 중요하다”며 “농협과의 협력을 바탕으로 농기계 교통사고 예방을 위한 교육과 홍보, 안전용품 지원 등을 지속적으로 추진해 지역의 안전한 교통환경을 조성해 나가겠다”고 말했다.