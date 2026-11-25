자신이 낳은 아기를 살해한 뒤 경기 하남시의 한 아파트 의류수거함에 시신을 유기한 혐의를 받는 30대 여성이 구속 상태로 검찰에 넘겨졌다.

경기 하남경찰서는 살인 및 시체 등의 유기 혐의로 A씨를 수원지방공소청 성남지청에 구속 송치했다고 25일 밝혔다.

▲하남경찰서 전경. ⓒ하남경찰서

경찰은 지난 18일 오후 3시 16분께 하남시 미사지구의 한 아파트 의류수거함에서 남자 아기의 시신을 발견했다는 시민 신고를 받고 수사에 착수했다.

주변 폐쇄회로(CC)TV 영상 등을 분석해 아기의 친모인 A씨를 특정한 경찰은 19일 오전 0시 40분께 광주광역시의 주거지에서 A씨를 긴급체포했다.

당초 시체유기 혐의를 적용해 수사하던 경찰은 국립과학수사연구원으로부터 아기 시신에 골절과 출혈이 있다는 구두 소견을 전달받고 살인 혐의를 추가했다. 이후 20일 A씨를 구속했다.

경찰은 아직 국과수의 최종 부검 감정 결과를 전달받지 못했지만, 확보한 진술 등을 토대로 살인 혐의가 소명된다고 판단했다. 아기의 정확한 사망 시점은 확인되지 않았다.

경찰은 아기의 친부와 A씨 가족 등의 범행 가담 여부도 조사했으나, A씨 외에 추가 혐의자는 없는 것으로 보고 수사를 마무리했다.