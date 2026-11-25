방성환 의원, 특성화대 지원·로봇산업 육성 예산 미반영 지적

경기도의회 방성환 의원(국민의힘·성남5)이 반도체 특성화대학 지원과 로봇산업 육성 등 미래산업 핵심사업의 예산 미반영을 비판하며 사업의 연속성 확보를 촉구했다.

▲방성환 경기도의회 의원 ⓒ경기도의회

25일 경기도의회에 따르면 방 의원은 전날 열린 도의회 제395회 정례회 제4차 미래과학협력위원회 미래성장산업국 소관 2027년도 본예산안 심사에서 미래산업 경쟁력 강화를 위한 예산 편성의 필요성을 강조했다.

방 의원은 먼저 2028년 2월까지 사업기간이 남아 있는 반도체 특성화대학 지원사업의 2027년도 도비 예산이 반영되지 않은 점을 지적했다. 그는 “수십억 원의 국비가 투입되는 사업에 대학별 5천만 원의 도비를 지원하지 못하는 것은 납득하기 어렵다”며 “사업 마지막 해에 지원을 중단하는 것은 중앙정부와 대학에 대한 신뢰의 문제”라고 말했다.

로봇산업 육성 지원사업 예산이 전액 반영되지 않은 점도 문제 삼았다. 해당 사업은 우수한 성과평가와 4.3대 1의 경쟁률을 기록했지만, 올해 추가경정예산에서 감액된 데 이어 내년도 예산에서도 제외됐다.

방 의원은 “제조업 자동화와 인력난 해소, 피지컬 AI 경쟁력 확보를 위해 로봇산업 지원을 강화해야 할 시점”이라며 “기업 수요와 성과가 확인된 사업을 중단해서는 안 된다”고 강조했다.

이어 스마트공장 구축과 제조로봇 도입, 기술닥터 사업을 제조업 경쟁력 강화를 위한 핵심사업으로 제시하고, 재정 여건이 어렵더라도 지원 규모를 조정해 사업의 연속성을 유지할 것을 주문했다.

방 의원은 “재정난을 이유로 미래산업의 기반이 되는 사업을 일몰시키기보다 합리적으로 규모를 조정해 핵심 기능을 유지해야 한다”며 적극적인 예산 확보를 촉구했다.

장민수 의원, 세수 확보 예산 삭감·경기공유서비스 종료 비판

경기도의회 장민수 의원(더불어민주당·안양5)이 경기도의 세수 확보 예산 삭감과 경기공유서비스의 성급한 운영 종료를 비판하며 행정 개선을 촉구했다.

▲장민수 경기도의회 의원 ⓒ경기도의회

장 의원은 최근 열린 경기도 자치행정국 소관 2027년도 본예산안 심사에서 지방세수증대활동비와 도세 체납징수활동비, 지방세 사후관리조사원 운영 예산이 전액 삭감된 점을 지적했다.

장 의원은 “부동산 경기 침체로 지방세수입 감소가 예상되는 상황에서 세원 발굴과 체납징수 활동 예산을 전액 삭감한 것은 세수 확보를 포기하는 것과 다름없다”며 “징수교부금 감소로 어려움을 겪는 시·군에 책임을 떠넘기는 탁상행정”이라고 비판했다.

경기공유서비스 운영 종료와 행정안전부 '공유누리'로의 이관 문제도 도마 위에 올랐다. 장 의원은 경기도가 2022년부터 4년간 21억 원 이상을 투입해 구축한 경기공유서비스를 국가 시스템 통합을 이유로 종료하는 것은 혈세 낭비라고 지적했다.

특히 안양시 공공시설 강의실의 경우 기존 경기공유서비스에서는 7곳이 검색됐지만, 공유누리에서는 1곳만 확인됐다며 공공자원 데이터 이관의 부실과 기존 회원 계정 연동 불가에 따른 도민 불편을 제기했다.

장 의원은 “시·군 읍면동 단위의 공공자원 데이터가 국가 시스템에 100% 이전될 수 있도록 해야 한다”며 “도민의 불편을 최소화하고 공공자원의 활용도를 높일 수 있도록 철저히 점검해야 한다”고 강조했다.

한승훈 의원, 철도사업 투자심사 지연 등 문제점 지적

경기도의회 한승훈 의원(더불어민주당·평택6)이 경기도의 철도사업 투자심사 지연과 지방채 발행 계획 누락 등 재정 운용의 문제점을 지적하고 개선을 촉구했다.

▲한승훈 경기도의회 의원 ⓒ경기도의회

한 의원은 전날 열린 경기도 철도항만물류국 소관 2027년도 본예산안 심사에서 구일역 환승센터 구축사업의 투자심사가 기본설계 완료 이후 진행된 점을 지적했다.

현행 규정상 기본설계 착수 전에 투자심사를 거쳐야 하지만, 해당 사업은 2023년 설계에 착수해 2024년 기본설계를 완료한 뒤 2026년 3월에야 조건부 추진으로 심사를 받았다. 한 의원은 사후적으로 투자심사가 이뤄진 경위와 조건부 추진에 따른 후속 조치 및 개선 방안을 요구했다.

또 옥정포천선과 도봉산옥정선 등 광역철도 사업의 지방채 발행 계획 252억6895만 원이 중기지방재정계획에 누락된 점도 지적했다. 경기도는 예산 확정 전 시스템 입력 자료가 발간되는 과정에서 발생한 행정 착오라고 설명했다.

한 의원은 “대규모 도민 혈세와 지방채가 투입되는 철도사업일수록 법정 사전절차와 재원 조달 계획을 투명하고 정확하게 관리해야 한다”며 “유사한 행정 착오가 반복되지 않도록 철도 행정 전반의 기본과 원칙을 철저히 점검해야 한다”고 강조했다.