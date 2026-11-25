▲천안시의회 조성준 의원 ⓒ프레시안 DB

충남 천안시 감사자문위원회가 최근 3년간 단 한 차례도 심의를 개최하지 않은 것으로 드러났다.

조성준 천안시의원은 24일 감사관 행정사무감사에서 감사자문위원회 운영 실태를 지적하고 개선방안 마련을 촉구했다.

감사자문위원회는 천안시 자체 감사의 공정성과 객관성을 확보하기 위해 지난 2015년 4월 설치된 자문기관이다.

현재 부시장과 감사관을 비롯해 감사업무에 전문성을 갖춘 민간전문가 등이 위원으로 참여하고 있다.

천안시 감사자문위원회 운영규정에는 연 1회 정기회의 개최를 원칙으로 명시하고 있지만 최근 3년간 심의 개최 실적은 전무했다.

조 의원은 “현재 위촉된 위원들이 한 번도 심의에 참여한 적이 없다면 위촉한 의미가 없다”며 위원회의 유명무실한 운영을 지적했다.

이어 종합감사 계획 수립과 감사결과 보고 단계에서 각각 한 차례씩 최소 연 2회 회의를 개최할 필요가 있다 고 강조했다.

이에 시 관계자는 감사자문위원회가 종합감사 계획 수립과 주요 감사 지적사항에 대한 검토 등을 수행하는 기구라며 그동안 운영 절차에 소홀했던 점을 인정했다.

자체 감사의 공정성과 객관성을 확보한다는 위원회 설치 취지를 살리기 위해 정기회의 개최와 실질적인 자문기능 강화가 필요하다는 지적이다.